https://ria.ru/20221005/popravki-1821763803.html

Власти Ленобласти внесли поправки в бюджет 2022 года

Власти Ленобласти внесли поправки в бюджет 2022 года - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Ленобласти внесли поправки в бюджет 2022 года

Власти Ленинградской области внесли поправки в бюджет 2022 года и заложили риски на 2023 год в связи с текущей геополитической ситуацией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:02

2022-10-05T17:02

2022-10-05T17:02

ленинградская область

ленинградская область

экономика

законодательное собрание ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области внесли поправки в бюджет 2022 года и заложили риски на 2023 год в связи с текущей геополитической ситуацией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации"Сегодняшние уточнения – уже третьи. По ходу исполнения бюджета нам приходилось принимать серьезные решения", — обратился чиновник к парламентариям и уточнил, что власти региона предложили утвердить выделение из бюджета средств на выплаты детям от 8 до 17 лет, а также увеличить расходы, связанные с геополитической ситуацией", - сказал первый заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета финансов Роман Марков, представляя проект бюджета о внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.По его совам, согласно расчётам, доходы бюджета Ленинградской области увеличились с 168,8 миллиарда рублей до 180,4 миллиарда рублей, а расходы — со 189,7 миллиардов рублей до 201,3 миллиарда рублей."Дефицит региональной казны не изменился и остался в объеме 20 миллиардов рублей", — сказал Марков.Он отметил, что такие сферы, как здравоохранение, образование и социальная защита населения в Ленинградской области профинансированы в полном объеме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика, законодательное собрание ленинградской области