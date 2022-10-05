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Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки - РИА Новости, 05.10.2022
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Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки
Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки
Минцифры РФ в течение одного-двух месяцев будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T21:57
2022-10-05T21:57
максут шадаев
частичная мобилизация в россии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ в течение одного-двух месяцев будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли."Пока реестр стартапов есть только в Москве, у московских стартапов будем просить такую выписку. Во всех остальных регионах пока такая выписка не нужна. В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для стартапов."Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT", - добавил он.Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html
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максут шадаев, частичная мобилизация в россии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
21:57 05.10.2022
 
Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки

Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для отсрочки от частичной мобилизации

CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ в течение одного-двух месяцев будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.
"Пока реестр стартапов есть только в Москве, у московских стартапов будем просить такую выписку. Во всех остальных регионах пока такая выписка не нужна. В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для стартапов.
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"Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT", - добавил он.
Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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Максут ШадаевЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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