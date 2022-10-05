https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821837515.html

Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки

Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки - РИА Новости, 05.10.2022

Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки

Минцифры РФ в течение одного-двух месяцев будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T21:57

2022-10-05T21:57

2022-10-05T21:57

максут шадаев

частичная мобилизация в россии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ в течение одного-двух месяцев будет просить все регионы создавать реестры стартапов, сотрудники которых будут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли."Пока реестр стартапов есть только в Москве, у московских стартапов будем просить такую выписку. Во всех остальных регионах пока такая выписка не нужна. В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для стартапов."Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT", - добавил он.Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450112.html

россия

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максут шадаев, частичная мобилизация в россии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)