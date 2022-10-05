https://ria.ru/20221005/gaz-1821825919.html

Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ

Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ - РИА Новости, 05.10.2022

Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо, в котором предложила обсудить возможный комплекс действий, которые необходимо... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:31

2022-10-05T20:31

2022-10-05T20:31

цены на нефть

прага

норвегия

сша

эрик мамер

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еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо, в котором предложила обсудить возможный комплекс действий, которые необходимо предпринять для снижения цен на импортируемый газ.Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что Фон дер Ляйен намерена обсудить цены на газ с лидерами стран ЕС в ходе неформального саммита в Праге 7 октября перед подготовкой предложения."Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа", - говорится в письме. По ее словам, такими партнерами являются, прежде всего, Норвегия и США.Кроме того, она предлагает использовать общеевропейскую платформу для совместных закупок газа, чтобы избегать борьбы за поставщиков между странами ЕС, которая в итоге приводит к повышению цен. "Мы должны избегать ситуаций, когда государства-члены ЕС конкурируют друг с другом и толкают цены вверх", - пояснила Фон дер Ляйен.Глава ЕК также предложила разработать дополнительный ценовой индекс ЕС, что, по ее словам, "позволит лучше отразить реальность и обеспечить более эффективное функционирование рынка, способствующее снижению цен". "В ожидании введения такого дополнительного ценового индекса, мы должны рассмотреть вопрос об ограничении цены в отношении действующего индекса цен на газ (TTF)", - указывается в письме главы Еврокомиссии.Глубокое государственное вмешательство в цены на газ, по словам главы ЕК, влечет необходимость и более строгих обязательств стран союза по сокращению спроса и экономии газа. "Необходимо подготовить более строгие обязательства по экономии газа, сокращению спроса в масштабах всего ЕС", - указывается в письме. При этом Фон дер Ляйен добавила, что такие обязательства должны учитывать национальные различия на энергетическом рынке.Глава Еврокомиссии также предлагает обсудить временный потолок цен на газ, который используется для производства электроэнергии, чтобы затормозить рост цен на электричество. По ее словам, рынок электроэнергии в ЕС функционирует таким образом, что повышение цены на газ приводит к повышению цен на электричество. "Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электроэнергию во всей Европе. Поэтому мы готовы обсуждать введение потолка цен на газ, используемый для производства электроэнергии", - написала Фон дер Ляйен. По ее словам, эта временная мера должна стать началом глобальной реформы рынка электроэнергии.Что касается цен на газ, используемый для промышленности, то введение потолка цен на него должно, по мнению главы ЕК, проводиться таким образом, чтобы избежать перебоев с поставками. Данная мера, по ее словам, также должна носить временный характер.Глава Еврокомиссии также предложила увеличить инвестиции в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, чтобы ускорить переход к энергетической независимости Европейского союза.

https://ria.ru/20221005/gaz-1821810543.html

https://ria.ru/20221005/gaz-1821629454.html

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цены на нефть, прага, норвегия, сша, эрик мамер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз