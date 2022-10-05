https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821707771.html

В Финляндии прокомментировали недопуск россиян на рейсы Finnair

В Финляндии прокомментировали недопуск россиян на рейсы Finnair - РИА Новости, 05.10.2022

В Финляндии прокомментировали недопуск россиян на рейсы Finnair

В пограничной охране Финляндии прокомментировали недопуск россиян на рейсы Finnair, пишет АТОР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:52

2022-10-05T14:52

2022-10-05T14:52

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новости - туризм

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В пограничной охране Финляндии прокомментировали недопуск россиян на рейсы Finnair, пишет АТОР."Это собственные решения авиакомпаний", – пояснил заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер, назвав такие действия "чрезмерной осторожностью в отслеживании российских пассажиров".По словам представителей Finnair, отказ в посадке на рейсы связан с запретом въезда в Финляндию для российских туристов, вступившим в силу с 30 сентября. Решения о допуске граждан в страну принимают пограничные службы, а перевозчик сотрудничает с официальными органами и исполняет их предписания, поясняют в авиакомпании."Основание для отказа в посадке — несоблюдение въездных требований, — говорят в Finnair. — Пассажир обязан убедиться, что он соответствует им", — цитируют в АТОР ответ перевозчика.Пассажиры должны иметь возможность доказать, что через Финляндию они возвращаются в РФ, добавляют в погранохране. Это может быть, например, билет на автобус, который отправляется через пару часов и идет до границы с Россией, или талон на парковку в аэропорту Хельсинки.Ранее в СМИ появилась информация, что Finnair отказалась брать россиян на борт лайнеров, вылетающих в Финляндию из Дюссельдорфа и Дубровника.

https://ria.ru/20221005/aviakompanii-1821453685.html

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Ольга Кабанова

финляндия, хельсинки, россия, finnair, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы