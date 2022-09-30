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Финляндия с полуночи закрыла границу для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Финляндия с полуночи закрыла границу для российских туристов
Финляндия с полуночи закрыла границу для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022
Финляндия с полуночи закрыла границу для российских туристов
С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила РИА Новости представитель погранохраны... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:01
2022-09-30T10:57
финляндия
санкт-петербург
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен — РИА Новости. С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила РИА Новости представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус."Граница для российских туристов и транзита через Финляндию закрыта с полуночи решением Государственного совета (правительства)", - отметила Алопаеус.Она добавила, что в настоящий момент нет ни одной машины на КПП "Иматра", около 10 машин - на "Нуйямаа" и очередь около 400 метров на КПП "Ваалимаа" (ближайшее к Петербургу).В последние часы четверга, когда въезд российских туристов был еще разрешен, движение на приграничных КПП Юго-Восточной Финляндии - "Ваалимаа", "Иматра" и "Нуйямаа" - было спокойным, ажиотажа не наблюдалось, отметила она.По данным пограничников, через три крупнейших КПП на юго-востоке в четверг прибыли 5558 человек, российских граждан из них - 4604. Выехали 3631, российских граждан из них - 2791, сказали РИА Новости пограничники. По их данным, не подано ни одного прошения об убежище, временную защиту запросили 39 человек (граждане Украины), также не зарегистрировано ни одного случая мошенничества с документами.С 30 сентября въезд в Финляндию разрешен 10 категориям: членам семьи граждан Финляндии и членам семей граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии; членам семей граждан страны-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации; работающим в Финляндии; персоналу в сфере транспорта и логистики при исполнении трудовых обязанностей; деловые поездки; учащиеся; лица, въезжающие в Финляндию в целях лечения; владельцы квартир или недвижимости; персонал дипломатических и консульских представительств; прочие особые обоснованные причины.
https://ria.ru/20220929/referendumy-1820426075.html
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финляндия, санкт-петербург, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм
Финляндия, Санкт-Петербург, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Туризм, Новости - Туризм
09:01 30.09.2022 (обновлено: 10:57 30.09.2022)
 
Финляндия с полуночи закрыла границу для российских туристов

Представитель погранохраны Финляндии Алопаеус: въезд российским туристам запрещен

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в медиабанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 сен — РИА Новости. С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила РИА Новости представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.
"Граница для российских туристов и транзита через Финляндию закрыта с полуночи решением Государственного совета (правительства)", - отметила Алопаеус.
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Она добавила, что в настоящий момент нет ни одной машины на КПП "Иматра", около 10 машин - на "Нуйямаа" и очередь около 400 метров на КПП "Ваалимаа" (ближайшее к Петербургу).
В последние часы четверга, когда въезд российских туристов был еще разрешен, движение на приграничных КПП Юго-Восточной Финляндии - "Ваалимаа", "Иматра" и "Нуйямаа" - было спокойным, ажиотажа не наблюдалось, отметила она.
По данным пограничников, через три крупнейших КПП на юго-востоке в четверг прибыли 5558 человек, российских граждан из них - 4604. Выехали 3631, российских граждан из них - 2791, сказали РИА Новости пограничники. По их данным, не подано ни одного прошения об убежище, временную защиту запросили 39 человек (граждане Украины), также не зарегистрировано ни одного случая мошенничества с документами.
С 30 сентября въезд в Финляндию разрешен 10 категориям: членам семьи граждан Финляндии и членам семей граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии; членам семей граждан страны-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации; работающим в Финляндии; персоналу в сфере транспорта и логистики при исполнении трудовых обязанностей; деловые поездки; учащиеся; лица, въезжающие в Финляндию в целях лечения; владельцы квартир или недвижимости; персонал дипломатических и консульских представительств; прочие особые обоснованные причины.
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