https://ria.ru/20221003/puteshestviya-1821143778.html
Европейские авиакомпании отказывают в обслуживании россиянам
Европейские авиакомпании отказывают в обслуживании россиянам - РИА Новости, 03.10.2022
Европейские авиакомпании отказывают в обслуживании россиянам
Российские туристы, купившие билеты авиакомпании Finnair, сталкиваются с отказом в регистрации на рейсы в Хельсинки, сообщает "Фонтанка". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:55
2022-10-03T13:55
2022-10-03T13:55
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские туристы, купившие билеты авиакомпании Finnair, сталкиваются с отказом в регистрации на рейсы в Хельсинки, сообщает "Фонтанка".В выходные сразу пять граждан РФ не смогли вылететь из аэропорта Дюссельдорфа в финскую столицу. При этом как минимум у двоих из них имелся вид на жительство в Германии, а цель поездки была деловая. Тем не менее их отказались посадить на рейс еще на стадии регистрации."Сказали, что по новому закону россиян не сажают. По какому — не уточнили", — пояснили пассажиры.По их словам, представительства Finnair в аэропорту нет, поэтому граждане позвонили на горячую линию авиакомпании и вызвали полицию. Внятных пояснений получить не удалось, компания пообещала вернуть деньги за билеты, а сотрудники правопорядка заявили: "Мы понимаем, но для русских запрет".В телеграм-каналах увеличивается количество подобных историй. Так, двое граждан РФ с австрийскими визами не смогли отправиться рейсом Finnair из Вены в Хельсинки. Сотрудники перевозчика пояснили, что теперь россиян на самолеты в Финляндию не пускают.Эксперты полагают, что ситуация связана с постановлением правительства республики, которое с 30 сентября ограничило въезд в страну и дальнейший транзит в Европу гражданам РФ с шенгенскими визами. Запрет распространяется, в частности, на турпоездки и не касается отправляющихся на работу, учебу, лечение и встречу с родственниками.Между тем, финская авиакомпания — не единственная, кто отказывает в путешествии россиянам.С 27 сентября Ryanair не пускает на борт граждан РФ, которые летят в Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию из-за пределов шенгенской зоны. Те, кто уже находится там, могут въехать в эти страны, если цель их визита — не туризм и бизнес.В аэропорту Стамбула россиянам, следующим транзитом через Франкфурт, отказали в вылете рейсом Lufthansa. Путешественники направлялись в Тиват, Белград и Мехико. Пассажир сообщил одному их телеграм-каналов, что сотрудники аэропорта не пустили на борт россиян без шенгена, хотя для транзита он не нужен. Но служащие турецкого аэропорта ссылались на результат консультаций с миграционной службой Германии.
https://ria.ru/20220930/vizy-1820561871.html
https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821083890.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, finnair, ryanair, lufthansa , финляндия, хельсинки
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Finnair, Ryanair, Lufthansa , Финляндия, Хельсинки
Европейские авиакомпании отказывают в обслуживании россиянам
Европейские авиакомпании отказывают в обслуживании россиянам, ссылаясь на санкции