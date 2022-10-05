https://ria.ru/20221005/bayden-1821771030.html

В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена

В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена - РИА Новости, 05.10.2022

В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена

Планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:23

2022-10-05T17:58

в мире

цены на нефть

джо байден

европа

сша

украина

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу в еще больший топливный хаос, считают авторы британской Daily Express.Как рассказали журналисты, возможное решение Байдена использовать запрет на экспорт топлива ради благосклонности избирателей в промежуточные выборы напугало многих экспертов. Американский институт нефти и Ассоциация американских производителей топлива и нефтехимии написали совместное письмо по этому поводу."Запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов, вероятно, снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, окажет давление в сторону повышения на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США. По этим причинам мы призываем администрацию Байдена снять этот вариант с обсуждения", — потребовали составители письма.Читатели газеты сошлись во мнении, что администрация Байдена преследует цель разрушить экономику европейского континента, чтобы поставить страны Запада в еще большую политическую зависимость."Поясните: он взрывает наши трубопроводы, а потом бросает нас прямо перед зимой?" — возмутился amo69."Джо просто пытается сохранить лицо перед промежуточными выборами. Бьюсь об заклад, ЕС скучает по Трампу", — написал Benjaminthame1978.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

https://ria.ru/20221005/vzryv-1821596751.html

https://ria.ru/20221005/bayden-1821593998.html

европа

сша

украина

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, европа, сша, украина, евросоюз