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В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена - РИА Новости, 05.10.2022
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В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена
В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена - РИА Новости, 05.10.2022
В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена
Планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:23
2022-10-05T17:58
в мире
цены на нефть
джо байден
европа
сша
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу в еще больший топливный хаос, считают авторы британской Daily Express.Как рассказали журналисты, возможное решение Байдена использовать запрет на экспорт топлива ради благосклонности избирателей в промежуточные выборы напугало многих экспертов. Американский институт нефти и Ассоциация американских производителей топлива и нефтехимии написали совместное письмо по этому поводу."Запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов, вероятно, снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, окажет давление в сторону повышения на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США. По этим причинам мы призываем администрацию Байдена снять этот вариант с обсуждения", — потребовали составители письма.Читатели газеты сошлись во мнении, что администрация Байдена преследует цель разрушить экономику европейского континента, чтобы поставить страны Запада в еще большую политическую зависимость."Поясните: он взрывает наши трубопроводы, а потом бросает нас прямо перед зимой?" — возмутился amo69."Джо просто пытается сохранить лицо перед промежуточными выборами. Бьюсь об заклад, ЕС скучает по Трампу", — написал Benjaminthame1978.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, цены на нефть, джо байден, европа, сша, украина, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Европа, США, Украина, Евросоюз
17:23 05.10.2022 (обновлено: 17:58 05.10.2022)
 
В Британии предупредили, что Европу ждет катастрофа из-за решения Байдена

Daily Express: Европу ждет катастрофа из-за энергетического решения Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Планы президента США Джо Байдена прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США, могут в конечном итоге погрузить Европу в еще больший топливный хаос, считают авторы британской Daily Express.
Как рассказали журналисты, возможное решение Байдена использовать запрет на экспорт топлива ради благосклонности избирателей в промежуточные выборы напугало многих экспертов. Американский институт нефти и Ассоциация американских производителей топлива и нефтехимии написали совместное письмо по этому поводу.
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"Запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов, вероятно, снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, окажет давление в сторону повышения на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США. По этим причинам мы призываем администрацию Байдена снять этот вариант с обсуждения", — потребовали составители письма.
Читатели газеты сошлись во мнении, что администрация Байдена преследует цель разрушить экономику европейского континента, чтобы поставить страны Запада в еще большую политическую зависимость.
"Байден и его соратники с самого начала планировали ослабить европейскую экономику, развязав опосредованную войну в Украине. Любой, кто все еще думает, что США дружат с Великобританией и Европой, должен проверить голову", — считает Loinlobber.
"Поясните: он взрывает наши трубопроводы, а потом бросает нас прямо перед зимой?" — возмутился amo69.
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"Джо просто пытается сохранить лицо перед промежуточными выборами. Бьюсь об заклад, ЕС скучает по Трампу", — написал Benjaminthame1978.
"Вспомните, когда янки пытались убедить Европу покупать американский газ в три раза дороже российского, и все это для того, чтобы "вырваться из когтей Путина". Теперь, когда Европе нужен газ, выясняется, что у США нет того количества, которое они хотели продать!" — заявил Thor'sHammer.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденЕвропаСШАУкраинаЕвросоюз
 
 
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