https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html

В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий

В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий - РИА Новости, 04.10.2022

В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий

Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:56

2022-10-04T12:56

2022-10-04T13:26

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября."Вы знаете, пахотных земель там действительно очень много, важно организовать там нормальный процесс производства. С учетом тех пахотных земель, я думаю, что в российскую копилку прибавится около 5 миллионов тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам", - сказал Патрушев.Он отметил, что уже на сегодняшний день на территорию РФ поставляются определенные продукты с присоединяемых территорий, налажены логистические цепочки, например идут отгрузки овощной продукции, а на эти территории поставляется часть продукции, которая выращивается для переработки."Поэтому будем совершенствовать пути взаимодействия с новыми субъектами", - подчеркнул министр.Отвечая на вопрос журналистов о том, как сильно мешает ход боевых действий, он сказал: "Конечно, влияет. Будем преодолевать сложности, будем выстраивать работу сельскохозяйственной отрасли. АПК там сильно развит, думаю, будет и дальше развиваться".

https://ria.ru/20221004/turchak-1821373575.html

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821166222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф