https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html
В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий
В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий - РИА Новости, 04.10.2022
В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий
Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:56
2022-10-04T12:56
2022-10-04T13:26
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября."Вы знаете, пахотных земель там действительно очень много, важно организовать там нормальный процесс производства. С учетом тех пахотных земель, я думаю, что в российскую копилку прибавится около 5 миллионов тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам", - сказал Патрушев.Он отметил, что уже на сегодняшний день на территорию РФ поставляются определенные продукты с присоединяемых территорий, налажены логистические цепочки, например идут отгрузки овощной продукции, а на эти территории поставляется часть продукции, которая выращивается для переработки."Поэтому будем совершенствовать пути взаимодействия с новыми субъектами", - подчеркнул министр.Отвечая на вопрос журналистов о том, как сильно мешает ход боевых действий, он сказал: "Конечно, влияет. Будем преодолевать сложности, будем выстраивать работу сельскохозяйственной отрасли. АПК там сильно развит, думаю, будет и дальше развиваться".
https://ria.ru/20221004/turchak-1821373575.html
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821166222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
12:56 04.10.2022 (обновлено: 13:26 04.10.2022)
В Минсельхозе оценили потенциал новых территорий
Минсельхоз: благодаря новым территориям можно увеличить урожай зерна
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума
поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед
одобрил 4 октября.
"Вы знаете, пахотных земель там действительно очень много, важно организовать там нормальный процесс производства. С учетом тех пахотных земель, я думаю, что в российскую копилку прибавится около 5 миллионов тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам", - сказал Патрушев.
Он отметил, что уже на сегодняшний день на территорию РФ поставляются определенные продукты с присоединяемых территорий, налажены логистические цепочки, например идут отгрузки овощной продукции, а на эти территории поставляется часть продукции, которая выращивается для переработки.
"Поэтому будем совершенствовать пути взаимодействия с новыми субъектами", - подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как сильно мешает ход боевых действий, он сказал: "Конечно, влияет. Будем преодолевать сложности, будем выстраивать работу сельскохозяйственной отрасли. АПК там сильно развит, думаю, будет и дальше развиваться".