20:21 04.10.2022 (обновлено: 20:22 04.10.2022)
Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных
Минобороны Армении: Азербайджан при посредничестве США вернул 17 армянских военнопленных
Армянские военнослужащие. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян.
"Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 военнопленных", - написал Торосян в соцсетях.
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В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Twitter, что высоко оценивает усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в возвращении 17 военнопленных. Он выразил надежду, что совместными усилиями вместе с международными партнерами можно и дальше достигать прогресса в решении как гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.