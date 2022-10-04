https://ria.ru/20221004/voennoplennye-1821552797.html

Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных

Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных

Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:21

2022-10-04T20:21

2022-10-04T20:22

в мире

никол пашинян

григорий карасин

владимир путин

азербайджан

армения

twitter

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759290767_155:223:886:634_1920x0_80_0_0_db79510010a328ec3bc2788bdff388e3.jpg

ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян."Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 военнопленных", - написал Торосян в соцсетях.В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Twitter, что высоко оценивает усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в возвращении 17 военнопленных. Он выразил надежду, что совместными усилиями вместе с международными партнерами можно и дальше достигать прогресса в решении как гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20220920/blinken-1818011887.html

https://ria.ru/20221003/obstrel-1821304162.html

азербайджан

армения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, азербайджан, армения, twitter, совет федерации рф, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе