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Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
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Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных
Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных
Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:21
2022-10-04T20:22
в мире
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ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян."Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 военнопленных", - написал Торосян в соцсетях.В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Twitter, что высоко оценивает усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в возвращении 17 военнопленных. Он выразил надежду, что совместными усилиями вместе с международными партнерами можно и дальше достигать прогресса в решении как гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20220920/blinken-1818011887.html
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в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, азербайджан, армения, twitter, совет федерации рф, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Азербайджан, Армения, Twitter, Совет Федерации РФ, США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:21 04.10.2022 (обновлено: 20:22 04.10.2022)
 
Минобороны Армении: Азербайджан вернул 17 армянских военнопленных

Минобороны Армении: Азербайджан при посредничестве США вернул 17 армянских военнопленных

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 окт - РИА Новости. Азербайджан при посредничестве США вернул Армении 17 военнопленных, сообщил во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян.
"Сегодня азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 военнопленных", - написал Торосян в соцсетях.
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В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Twitter, что высоко оценивает усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в возвращении 17 военнопленных. Он выразил надежду, что совместными усилиями вместе с международными партнерами можно и дальше достигать прогресса в решении как гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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В миреНикол ПашинянГригорий КарасинВладимир ПутинАзербайджанАрменияTwitterСовет Федерации РФСШАСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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