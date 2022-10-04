https://ria.ru/20221004/ukraina-1821333821.html

В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США

В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США - РИА Новости, 04.10.2022

В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США

Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:35

2022-10-04T09:35

2022-10-04T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

сергей цеков

владимир зеленский

россия

сша

украина

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, сегодня киевские власти в лице Владимира Зеленского толкают украинский народ на верную смерть во имя геополитических интересов США.По его словам, если Украина выберет путь американской колонии, то ее будущее как государства обречено. "Такой проект, как нынешнее украинское государство, может прекратить существование", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821312535.html

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821255107.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей цеков, владимир зеленский, россия, сша, украина, совет федерации рф