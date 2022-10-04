https://ria.ru/20221004/ukraina-1821333821.html
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США - РИА Новости, 04.10.2022
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США
Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:35
2022-10-04T09:35
2022-10-04T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
сергей цеков
владимир зеленский
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сша
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совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, сегодня киевские власти в лице Владимира Зеленского толкают украинский народ на верную смерть во имя геополитических интересов США.По его словам, если Украина выберет путь американской колонии, то ее будущее как государства обречено. "Такой проект, как нынешнее украинское государство, может прекратить существование", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821312535.html
https://ria.ru/20221003/ukraina-1821255107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей цеков, владимир зеленский, россия, сша, украина, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США
Сенатор Цеков заявил, что Украина воюет за независимость США