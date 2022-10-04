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В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821333821.html
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США - РИА Новости, 04.10.2022
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США
Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:35
2022-10-04T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
сергей цеков
владимир зеленский
россия
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, сегодня киевские власти в лице Владимира Зеленского толкают украинский народ на верную смерть во имя геополитических интересов США.По его словам, если Украина выберет путь американской колонии, то ее будущее как государства обречено. "Такой проект, как нынешнее украинское государство, может прекратить существование", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821312535.html
https://ria.ru/20221003/ukraina-1821255107.html
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в мире, сергей цеков, владимир зеленский, россия, сша, украина, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ
09:35 04.10.2022
 
В Совфеде заявили, что Украина воюет за независимость США

Сенатор Цеков заявил, что Украина воюет за независимость США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Украина сегодня воюет за независимость США, которые стремятся ослабить Россию и удержаться на лидирующих позициях в мире, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", - сказал РИА Новости Цеков.
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 03:42
Экс-сенатор: США участвуют в конфликте на Украине против воли американцев
По его словам, сегодня киевские власти в лице Владимира Зеленского толкают украинский народ на верную смерть во имя геополитических интересов США.
"Сейчас Украина превратилась в американскую колонию. По-настоящему независимой и великой Украина была бы, если бы дружила с Россией", - подчеркнул сенатор.
По его словам, если Украина выберет путь американской колонии, то ее будущее как государства обречено. "Такой проект, как нынешнее украинское государство, может прекратить существование", - сказал сенатор.
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:53
СМИ: Украина пообещала США сообщать о целях ракет в обмен на их поставку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЦековВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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