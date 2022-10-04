https://ria.ru/20221004/peterburg-1821499229.html
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой - РИА Новости, 04.10.2022
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой
Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:50
2022-10-04T16:50
2022-10-04T16:50
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александр беглов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов."В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой. Жена мобилизованного петербуржца сообщила, что у мужа есть бронь, но им не хватило времени для сбора подтверждающих документов. Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Беглов также рассказал об ошибочной мобилизации IT-специалиста."Обратилась жена мобилизованного IT-специалиста. Петербуржец работает в аккредитованной организации, имеет право на отсрочку. Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой", - отметил он.Губернатор попросил жителей сообщать ему в соцсети о возникновении спорных ситуаций."Лично контролирую соблюдение закона при призыве", - отметил Беглов.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, александр беглов, владимир путин, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Александр Беглов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: три ошибочно мобилизованных горожанина вернулись домой
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости
. Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил
губернатор города Александр Беглов.
"В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой. Жена мобилизованного петербуржца сообщила, что у мужа есть бронь, но им не хватило времени для сбора подтверждающих документов. Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Беглов также рассказал об ошибочной мобилизации IT-специалиста.
"Обратилась жена мобилизованного IT-специалиста. Петербуржец работает в аккредитованной организации, имеет право на отсрочку. Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой", - отметил он.
Губернатор попросил жителей сообщать ему в соцсети о возникновении спорных ситуаций.
"Лично контролирую соблюдение закона при призыве", - отметил Беглов.
Указом президента РФ Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.