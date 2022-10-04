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Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/peterburg-1821499229.html
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой - РИА Новости, 04.10.2022
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой
Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:50
2022-10-04T16:50
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
александр беглов
владимир путин
сергей шойгу
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов."В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой. Жена мобилизованного петербуржца сообщила, что у мужа есть бронь, но им не хватило времени для сбора подтверждающих документов. Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Беглов также рассказал об ошибочной мобилизации IT-специалиста."Обратилась жена мобилизованного IT-специалиста. Петербуржец работает в аккредитованной организации, имеет право на отсрочку. Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой", - отметил он.Губернатор попросил жителей сообщать ему в соцсети о возникновении спорных ситуаций."Лично контролирую соблюдение закона при призыве", - отметил Беглов.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, александр беглов, владимир путин, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Александр Беглов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России
16:50 04.10.2022
 
Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: три ошибочно мобилизованных горожанина вернулись домой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ в Москве
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус на территории временного пункта мобилизации в павильоне №46 на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой. Жена мобилизованного петербуржца сообщила, что у мужа есть бронь, но им не хватило времени для сбора подтверждающих документов. Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Беглов также рассказал об ошибочной мобилизации IT-специалиста.
"Обратилась жена мобилизованного IT-специалиста. Петербуржец работает в аккредитованной организации, имеет право на отсрочку. Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой", - отметил он.
Губернатор попросил жителей сообщать ему в соцсети о возникновении спорных ситуаций.
"Лично контролирую соблюдение закона при призыве", - отметил Беглов.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоАлександр БегловВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияСанкт-ПетербургУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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