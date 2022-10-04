https://ria.ru/20221004/peterburg-1821499229.html

Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой

Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой - РИА Новости, 04.10.2022

Троих ошибочно мобилизованных жителей Петербурга вернули домой

Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:50

2022-10-04T16:50

2022-10-04T16:50

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

александр беглов

владимир путин

сергей шойгу

россия

санкт-петербург

украина

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Трое призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Санкт-Петербурга вернулись домой, сообщил губернатор города Александр Беглов."В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся из части домой. Жена мобилизованного петербуржца сообщила, что у мужа есть бронь, но им не хватило времени для сбора подтверждающих документов. Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Беглов также рассказал об ошибочной мобилизации IT-специалиста."Обратилась жена мобилизованного IT-специалиста. Петербуржец работает в аккредитованной организации, имеет право на отсрочку. Подтверждающие документы отвезли в часть, мобилизованный вернулся домой", - отметил он.Губернатор попросил жителей сообщать ему в соцсети о возникновении спорных ситуаций."Лично контролирую соблюдение закона при призыве", - отметил Беглов.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html

россия

санкт-петербург

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр беглов, владимир путин, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии