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Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
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Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации
Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации
Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:18
2022-10-04T22:22
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
частичная мобилизация в россии
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание оперштаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации."Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), частичная мобилизация в россии, дмитрий патрушев
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Частичная мобилизация в России, Дмитрий Патрушев
22:18 04.10.2022 (обновлено: 22:22 04.10.2022)
 
Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации

Минсельхоз: отсрочка от частичной мобилизации нужна по наиболее важным профессиям АПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства сельского хозяйства РФ
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание оперштаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации.
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"Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года.
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Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
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