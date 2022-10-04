https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821573607.html

Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации

Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации

Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:18

2022-10-04T22:18

2022-10-04T22:22

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

частичная мобилизация в россии

дмитрий патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40888/73/408887317_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_594364b13f24cea86044c284735c3637.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание оперштаба, одной из ключевых тем которого стало кадровое обеспечение АПК. На заседании обсуждалась бесперебойная работа отрасли в условиях частичной мобилизации."Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучение сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Минобороны сообщало, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), частичная мобилизация в россии, дмитрий патрушев