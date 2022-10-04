https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821540540.html

В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами

В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами - РИА Новости, 04.10.2022

В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами

Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" и лидер партии Сергей Миронов внесли в палату законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:25

2022-10-04T19:25

2022-10-04T19:25

общество

сергей миронов

россия

украина

госдума рф

справедливая россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151645/52/1516455274_0:44:1500:888_1920x0_80_0_0_de29c4499dba0986790dd1853cab0c52.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" и лидер партии Сергей Миронов внесли в палату законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы."В связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, а также утрату права на получение вышеуказанной выплаты", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.В этой связи, по мнению авторов настоящего законопроекта, в отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу в отношении обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в целях поддержки указанных семей.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, россия, украина, госдума рф, справедливая россия, частичная мобилизация в россии