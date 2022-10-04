https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821540540.html
В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами
В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами - РИА Новости, 04.10.2022
В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами
Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" и лидер партии Сергей Миронов внесли в палату законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:25
2022-10-04T19:25
2022-10-04T19:25
общество
сергей миронов
россия
украина
госдума рф
справедливая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" и лидер партии Сергей Миронов внесли в палату законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы."В связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, а также утрату права на получение вышеуказанной выплаты", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.В этой связи, по мнению авторов настоящего законопроекта, в отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу в отношении обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в целях поддержки указанных семей.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html
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общество, сергей миронов, россия, украина, госдума рф, справедливая россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Миронов, Россия, Украина, Госдума РФ, Справедливая Россия, Частичная мобилизация в России
В ГД внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" и лидер партии Сергей Миронов внесли в палату законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.
"В связи с осуществлением мобилизационных мероприятий в отношении одного из родителей лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, вынуждено будет осуществлять трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, а также утрату права на получение вышеуказанной выплаты", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
В этой связи, по мнению авторов настоящего законопроекта, в отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу в отношении обоих родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, в целях поддержки указанных семей.
Частичная мобилизация в России
была объявлена указом президента Владимира Путина
21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.