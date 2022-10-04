https://ria.ru/20221004/mishustin-1821495541.html

Мишустин вручает правительственные премии в области образования

Мишустин вручает правительственные премии в области образования - РИА Новости, 04.10.2022

Мишустин вручает правительственные премии в области образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручает награды лауреатам правительственных премий и почетные грамоты в области образования, среди... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:43

2022-10-04T16:43

2022-10-04T16:48

общество

михаил мишустин

денис проценко

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

южный федеральный университет

санкт-петербург

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821497743_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_d476a05c4dde55efe09118be11188f8c.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручает награды лауреатам правительственных премий и почетные грамоты в области образования, среди награжденных - директор "Коммунарки" Денис Проценко и учитель русского языка школы в ЛНР Ольга Бабичева.Церемония проходит в здании правительства в Москве.Премьер поздравил собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. "Профессия учителя – одна из самых нужных и важных и требует постоянной самоотдачи. Настоящий педагог стремится не только понятно объяснить материал в ходе занятия, но и заинтересовать ребят своим предметом, увлечь их, старается раскрыть потенциал каждого ребенка, а также научить самостоятельно мыслить, принимать решения", - сказал он.Постановлением правительства РФ учреждены десять ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования. В 2022 году лауреатами премии стали 35 человек.Среди тех, чьи достижения отмечены, научный руководитель Южного федерального университета Игорь Каляев, завкафедрой систем автоматизированного проектирования Института компьютерных технологий и информационной безопасности Владимир Курейчик, директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадий Веселов, замдиректора по качеству Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В.Каляева Анатолий Кухаренко, директор общества с ограниченной ответственностью "НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров" Илья Левин.Награждены также ректор Московского госуниверситета спорта и туризма Наталья Масягина, директор Центра развития человеческого потенциала в спорте, туризме и креативных индустрий Андрей Вульф, директор школы олимпийского резерва № 46 Марат Зайнетдинов, главный специалист детского хосписа в Петербурге Александр Ткаченко, директор по медицинскому и стратегическому развитию Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Петербурге Анатолий Каган.Кроме того, отмечены завлабораторией Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Ирина Леонова, декан педиатрического факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени академика Павлова Елена Семенова, завкафедрой детских болезней Анатолий Симаходский.Проценко удостоен награды за первое национальное руководство по симуляционному обучению.Благодарности правительства РФ за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу удостоены учитель русского языка и литературы Свердловской специализированной школы № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Луганской народной республики Ольга Бабичева, завпедагогической мастерской Чеченского государственного педуниверситета Алихан Динаев, учитель математики школы в станице Зеленчукской КЧР Юлия Капалкина, учитель истории ярославской школы Жанна Торхова, воспитатель детского сада "Котенок" в подмосковных Химках Анастасия Шлемко.

https://ria.ru/20220928/spetsialisty-1820172458.html

https://ria.ru/20221003/mishustin-1821165795.html

санкт-петербург

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, денис проценко, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), южный федеральный университет, санкт-петербург, россия, луганская народная республика