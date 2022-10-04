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Мишустин вручает правительственные премии в области образования - РИА Новости, 04.10.2022
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Мишустин вручает правительственные премии в области образования
Мишустин вручает правительственные премии в области образования - РИА Новости, 04.10.2022
Мишустин вручает правительственные премии в области образования
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручает награды лауреатам правительственных премий и почетные грамоты в области образования, среди... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:43
2022-10-04T16:48
общество
михаил мишустин
денис проценко
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
южный федеральный университет
санкт-петербург
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручает награды лауреатам правительственных премий и почетные грамоты в области образования, среди награжденных - директор "Коммунарки" Денис Проценко и учитель русского языка школы в ЛНР Ольга Бабичева.Церемония проходит в здании правительства в Москве.Премьер поздравил собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. "Профессия учителя – одна из самых нужных и важных и требует постоянной самоотдачи. Настоящий педагог стремится не только понятно объяснить материал в ходе занятия, но и заинтересовать ребят своим предметом, увлечь их, старается раскрыть потенциал каждого ребенка, а также научить самостоятельно мыслить, принимать решения", - сказал он.Постановлением правительства РФ учреждены десять ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования. В 2022 году лауреатами премии стали 35 человек.Среди тех, чьи достижения отмечены, научный руководитель Южного федерального университета Игорь Каляев, завкафедрой систем автоматизированного проектирования Института компьютерных технологий и информационной безопасности Владимир Курейчик, директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадий Веселов, замдиректора по качеству Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В.Каляева Анатолий Кухаренко, директор общества с ограниченной ответственностью "НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров" Илья Левин.Награждены также ректор Московского госуниверситета спорта и туризма Наталья Масягина, директор Центра развития человеческого потенциала в спорте, туризме и креативных индустрий Андрей Вульф, директор школы олимпийского резерва № 46 Марат Зайнетдинов, главный специалист детского хосписа в Петербурге Александр Ткаченко, директор по медицинскому и стратегическому развитию Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Петербурге Анатолий Каган.Кроме того, отмечены завлабораторией Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Ирина Леонова, декан педиатрического факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени академика Павлова Елена Семенова, завкафедрой детских болезней Анатолий Симаходский.Проценко удостоен награды за первое национальное руководство по симуляционному обучению.Благодарности правительства РФ за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу удостоены учитель русского языка и литературы Свердловской специализированной школы № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Луганской народной республики Ольга Бабичева, завпедагогической мастерской Чеченского государственного педуниверситета Алихан Динаев, учитель математики школы в станице Зеленчукской КЧР Юлия Капалкина, учитель истории ярославской школы Жанна Торхова, воспитатель детского сада "Котенок" в подмосковных Химках Анастасия Шлемко.
https://ria.ru/20220928/spetsialisty-1820172458.html
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общество, михаил мишустин, денис проценко, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), южный федеральный университет, санкт-петербург, россия, луганская народная республика
Общество, Михаил Мишустин, Денис Проценко, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Южный федеральный университет, Санкт-Петербург, Россия, Луганская Народная Республика
16:43 04.10.2022 (обновлено: 16:48 04.10.2022)
 
Мишустин вручает правительственные премии в области образования

Мишустин вручает правительственные премии и почетные грамоты в области образования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ 2022 года в области образования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ 2022 года в области образования - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник вручает награды лауреатам правительственных премий и почетные грамоты в области образования, среди награжденных - директор "Коммунарки" Денис Проценко и учитель русского языка школы в ЛНР Ольга Бабичева.
Церемония проходит в здании правительства в Москве.
Премьер поздравил собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. "Профессия учителя – одна из самых нужных и важных и требует постоянной самоотдачи. Настоящий педагог стремится не только понятно объяснить материал в ходе занятия, но и заинтересовать ребят своим предметом, увлечь их, старается раскрыть потенциал каждого ребенка, а также научить самостоятельно мыслить, принимать решения", - сказал он.
Постановлением правительства РФ учреждены десять ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий правительства в области образования. В 2022 году лауреатами премии стали 35 человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею активнее привлекать МСП к подготовке специалистов в колледжах - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Мишустин поддержал привлечение МСП к подготовке специалистов в колледжах
Среди тех, чьи достижения отмечены, научный руководитель Южного федерального университета Игорь Каляев, завкафедрой систем автоматизированного проектирования Института компьютерных технологий и информационной безопасности Владимир Курейчик, директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадий Веселов, замдиректора по качеству Научно-исследовательского института многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В.Каляева Анатолий Кухаренко, директор общества с ограниченной ответственностью "НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров" Илья Левин.
Награждены также ректор Московского госуниверситета спорта и туризма Наталья Масягина, директор Центра развития человеческого потенциала в спорте, туризме и креативных индустрий Андрей Вульф, директор школы олимпийского резерва № 46 Марат Зайнетдинов, главный специалист детского хосписа в Петербурге Александр Ткаченко, директор по медицинскому и стратегическому развитию Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Петербурге Анатолий Каган.
Кроме того, отмечены завлабораторией Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Ирина Леонова, декан педиатрического факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени академика Павлова Елена Семенова, завкафедрой детских болезней Анатолий Симаходский.
Проценко удостоен награды за первое национальное руководство по симуляционному обучению.
Благодарности правительства РФ за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу удостоены учитель русского языка и литературы Свердловской специализированной школы № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Луганской народной республики Ольга Бабичева, завпедагогической мастерской Чеченского государственного педуниверситета Алихан Динаев, учитель математики школы в станице Зеленчукской КЧР Юлия Капалкина, учитель истории ярославской школы Жанна Торхова, воспитатель детского сада "Котенок" в подмосковных Химках Анастасия Шлемко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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ОбществоМихаил МишустинДенис ПроценкоАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)Южный федеральный университетСанкт-ПетербургРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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