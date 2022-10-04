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В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД - РИА Новости, 04.10.2022
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В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД - РИА Новости, 04.10.2022
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД
Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:29
2022-10-04T15:26
сергей шойгу
россия
казахстан
костанайская область
в мире
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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов."Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", — сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник. Он пояснил, что речь идет о периоде с 21 сентября.Глава МВД уточнил, что всего за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян. "Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу. — Прим. ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", — сказал Ахметжанов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Комитет национальной безопасности республики 25 сентября сообщил о задержании трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Нарушители границы с Россией были задержаны в Костанайской области (на севере республики), свои действия они объяснили "стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации".Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) в понедельник, 3 октября, принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба. В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех россиянах, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221004/kazakhastan-1821332522.html
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сергей шойгу, россия, казахстан, костанайская область, в мире
Сергей Шойгу, Россия, Казахстан, Костанайская область, В мире
10:29 04.10.2022 (обновлено: 15:26 04.10.2022)
 
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД

МВД Казахстана заявило, что в страну с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

© AFP 2022 / StringerОчередь у здания Центра электронных услуг в Уральске
Очередь у здания Центра электронных услуг в Уральске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Stringer
Очередь у здания Центра электронных услуг в Уральске
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.
"Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", — сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник. Он пояснил, что речь идет о периоде с 21 сентября.
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Глава МВД уточнил, что всего за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян. "Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу. — Прим. ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", — сказал Ахметжанов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Комитет национальной безопасности республики 25 сентября сообщил о задержании трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Нарушители границы с Россией были задержаны в Костанайской области (на севере республики), свои действия они объяснили "стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации".
Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) в понедельник, 3 октября, принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба. В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех россиянах, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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