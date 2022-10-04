10:29 04.10.2022 (обновлено: 15:26 04.10.2022)
В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД
МВД Казахстана заявило, что в страну с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
Очередь у здания Центра электронных услуг в Уральске
АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.
"Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", — сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник. Он пояснил, что речь идет о периоде с 21 сентября.
Глава МВД уточнил, что всего за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян. "Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу. — Прим. ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", — сказал Ахметжанов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Комитет национальной безопасности республики 25 сентября сообщил о задержании трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Нарушители границы с Россией были задержаны в Костанайской области (на севере республики), свои действия они объяснили "стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации".
Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) в понедельник, 3 октября, принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба. В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех россиянах, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.