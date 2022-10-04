https://ria.ru/20221004/kazakhstan-1821345329.html

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД - РИА Новости, 04.10.2022

В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян, сообщили в МВД

Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:29

2022-10-04T10:29

2022-10-04T15:26

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АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов."Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", — сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник. Он пояснил, что речь идет о периоде с 21 сентября.Глава МВД уточнил, что всего за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян. "Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу. — Прим. ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", — сказал Ахметжанов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Комитет национальной безопасности республики 25 сентября сообщил о задержании трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. Нарушители границы с Россией были задержаны в Костанайской области (на севере республики), свои действия они объяснили "стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации".Суд в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) в понедельник, 3 октября, принял решение о выдворении из страны граждан России, задержанных за пьяную драку у ночного клуба. В департаменте полиции региона РИА Новости уточнили, что речь идет о четырех россиянах, трое из которых прибыли в республику из Саратовской области, а один из Уфы.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221004/kazakhastan-1821332522.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, казахстан, костанайская область, в мире