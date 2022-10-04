Рейтинг@Mail.ru
Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/isuzu-1821314261.html
Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России
Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России - РИА Новости, 04.10.2022
Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России
Японская компания Isuzu Motors заявила РИА Новости, что по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:20
2022-10-04T04:20
экономика
авто
россия
украина
isuzu motors
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
toyota corolla
lexus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147845/94/1478459491_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_732c7d862c18ead33d5c119a4169f8e5.jpg
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японская компания Isuzu Motors заявила РИА Новости, что по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России.На прошлой неделе издание "Иомиури" со ссылкой на источники в автоконцерне сообщило, что компания рассматривает возможность окончательного прекращения производства грузовых автомобилей в России, поскольку возобновление работы завода там затруднительно. В статье отмечалось, что "на фоне ситуации вокруг России и Украины наблюдались проблемы с поставками комплектующих, и местный завод остановил производство", в связи с чем "возобновление работы является затруднительным, и компания будет пересматривать производственную систему".На просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся информацию представители автоконцерна заявили, что "в настоящее время изучаются различные варианты, однако окончательного решения принято еще не было"."В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности", - ответили в компании на просьбу уточнить, что именно имеется в виду под "различными вариантами".Производственные мощности Isuzu Motors расположены в Ульяновске и были приостановлены в марте.Ранее стало известно, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, и Минпромторг и власти города прорабатывают возможные сценарии развития площадки. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Производство на площадке было приостановлено с 4 марта. Вместе с этим Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html
https://realty.ria.ru/20220920/hm-1818036771.html
россия
украина
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147845/94/1478459491_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_383dc29c6d91635f6d443c305254c382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, украина, isuzu motors, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla, lexus, ульяновск
Экономика, Авто, Россия, Украина, Isuzu Motors, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Toyota Corolla, Lexus, Ульяновск
04:20 04.10.2022
 
Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России

Японская компания Isuzu по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России

© Flickr / IwaoАвтомобиль Isuzu D-Max
Автомобиль Isuzu D-Max - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Flickr / Iwao
Автомобиль Isuzu D-Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японская компания Isuzu Motors заявила РИА Новости, что по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России.
На прошлой неделе издание "Иомиури" со ссылкой на источники в автоконцерне сообщило, что компания рассматривает возможность окончательного прекращения производства грузовых автомобилей в России, поскольку возобновление работы завода там затруднительно. В статье отмечалось, что "на фоне ситуации вокруг России и Украины наблюдались проблемы с поставками комплектующих, и местный завод остановил производство", в связи с чем "возобновление работы является затруднительным, и компания будет пересматривать производственную систему".
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 04:10
Глава Минвостока заявил о продолжении работы японского бизнеса в России
На просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся информацию представители автоконцерна заявили, что "в настоящее время изучаются различные варианты, однако окончательного решения принято еще не было".
"В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности", - ответили в компании на просьбу уточнить, что именно имеется в виду под "различными вариантами".
Производственные мощности Isuzu Motors расположены в Ульяновске и были приостановлены в марте.
Ранее стало известно, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, и Минпромторг и власти города прорабатывают возможные сценарии развития площадки. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Производство на площадке было приостановлено с 4 марта. Вместе с этим Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 09:23
Ритейлер H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России
 
ЭкономикаАвтоРоссияУкраинаIsuzu MotorsМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Toyota CorollaLexusУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала