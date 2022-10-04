https://ria.ru/20221004/isuzu-1821314261.html

Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России

Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России - РИА Новости, 04.10.2022

Японская Isuzu изучает возможность продолжения деятельности в России

Японская компания Isuzu Motors заявила РИА Новости, что по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:20

2022-10-04T04:20

2022-10-04T04:20

экономика

авто

россия

украина

isuzu motors

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toyota corolla

lexus

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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японская компания Isuzu Motors заявила РИА Новости, что по-прежнему изучает возможность продолжения деятельности в России.На прошлой неделе издание "Иомиури" со ссылкой на источники в автоконцерне сообщило, что компания рассматривает возможность окончательного прекращения производства грузовых автомобилей в России, поскольку возобновление работы завода там затруднительно. В статье отмечалось, что "на фоне ситуации вокруг России и Украины наблюдались проблемы с поставками комплектующих, и местный завод остановил производство", в связи с чем "возобновление работы является затруднительным, и компания будет пересматривать производственную систему".На просьбу РИА Новости прокомментировать появившуюся информацию представители автоконцерна заявили, что "в настоящее время изучаются различные варианты, однако окончательного решения принято еще не было"."В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности", - ответили в компании на просьбу уточнить, что именно имеется в виду под "различными вариантами".Производственные мощности Isuzu Motors расположены в Ульяновске и были приостановлены в марте.Ранее стало известно, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, и Минпромторг и власти города прорабатывают возможные сценарии развития площадки. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Производство на площадке было приостановлено с 4 марта. Вместе с этим Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

https://ria.ru/20220901/sanktsii-1813604187.html

https://realty.ria.ru/20220920/hm-1818036771.html

россия

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экономика, авто, россия, украина, isuzu motors, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), toyota corolla, lexus, ульяновск