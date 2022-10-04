Главу минздрава ФРГ раскритиковали за слова, что Германия "воюет с Путиным"
Welt: главу минздрава ФРГ Лаутербаха раскритиковали за слова о "войне с Путиным"
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха раскритиковали за его слова о том, что Германия "воюет" с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Welt.
Ранее Лаутербах написал в Twitter пост, в котором, в частности, были слова: "Мы воюем с Путиным".
Как пишет Welt, тот факт, что министр здравоохранения видит Германию "в состоянии войны с Путиным", вызвал критику "со всех сторон". Дело в том, что правительство Германии на протяжении нескольких месяцев делало все возможное, чтобы не допустить возникновения впечатления, что ФРГ является прямой стороной российско-украинского конфликта.
Коллега Лаутербах по партии, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила в эфире телеканала ARD, что позиция германского правительства в этом вопросе неизменна. По ее словам, ни Германия, ни НАТО не станут сторонами конфликта. Этим принципом федеральное правительство руководствовалось "с самого начала", "в этом отношении ничего не изменилось", добавила министр обороны.
Партнер по коалиции в правительстве ФРГ из Свободой демократической партии, депутат Александр Мюллер упрекнул министра и заверил, что ни один немецкий солдат не будет отправлен на Украину - даже в будущем.
"Утверждение, что мы находимся в состоянии войны с Путиным, особенно опасно, потому что оно подтверждает именно путинский нарратив. Правительство Германии не должно допустить, чтобы это осталось без ответа", - приводит Welt комментарий Мюллера.
Министра здравоохранения также раскритиковали в оппозиционных партиях Германии.
"Военная риторика может вызывать аплодисменты то тут, то там, но она безответственна", - заявил лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш, которого цитирует Welt.
Кроме того, секретарь парламентской группы ХДС/ХСС Торстен Фрей (ХДС) назвал высказывание Лаутербаха "неосторожной и безответственной коммуникацией по вопросам войны и мира", которая создает проблемы правительственной коалиции. Фрей призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить под контроль Лаутербаха.
"Он должен сосредоточиться на своей службе. Там есть чем заняться", - сказал Фрей в интервью Welt.
Критику в адрес Лаутербаха озвучила и глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. По ее словам, правительство ФРГ рискует безрассудно вовлечь Германию в третью мировую войну. То, что канцлер промолчал по этому поводу, вместо того, чтобы уволить министра, "еще раз показывает, что во главе проблемы стоит сам Олаф Шольц", заявила Вайдель.
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