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Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных

Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных

Власти Кабардино-Балкарии компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:35

2022-10-03T13:35

2022-10-03T13:35

казбек коков

россия

украина

владимир путин

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать, сообщил глава региона Казбек Коков."Продолжаем организацию мероприятий по оказанию поддержки именно семей ребят (мобилизованных – ред.). Здесь надо быть откровенным, все происходило оперативно быстро, поэтому многие, собираясь в дорогу, потратили свои собственные средства. Эти затраты будут компенсированы", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он также добавил, что с инициативой включиться в этот процесс вышло предпринимательское сообщество республики."Поручил главам муниципальных образований продолжить активную адресную работу с семьями мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения, максимально внимательно относиться к тем, кому нужна помощь", - заметил глава Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что власти КБР будут ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям республики по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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казбек коков, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии