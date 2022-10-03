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Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
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Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных
Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных
Власти Кабардино-Балкарии компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:35
2022-10-03T13:35
казбек коков
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать, сообщил глава региона Казбек Коков."Продолжаем организацию мероприятий по оказанию поддержки именно семей ребят (мобилизованных – ред.). Здесь надо быть откровенным, все происходило оперативно быстро, поэтому многие, собираясь в дорогу, потратили свои собственные средства. Эти затраты будут компенсированы", - написал Коков в своем Telegram-канале.Он также добавил, что с инициативой включиться в этот процесс вышло предпринимательское сообщество республики."Поручил главам муниципальных образований продолжить активную адресную работу с семьями мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения, максимально внимательно относиться к тем, кому нужна помощь", - заметил глава Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что власти КБР будут ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям республики по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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казбек коков, россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Казбек Коков, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
13:35 03.10.2022
 
Власти Кабардино-Балкарии компенсируют затраты семьям мобилизованных

Глава Кабардино-Балкарии Коков: власти компенсируют затраты семьям мобилизованных

© РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащий
 Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащий. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии компенсируют семьям мобилизованных жителей республики затраты, которые им пришлось сделать, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Продолжаем организацию мероприятий по оказанию поддержки именно семей ребят (мобилизованных – ред.). Здесь надо быть откровенным, все происходило оперативно быстро, поэтому многие, собираясь в дорогу, потратили свои собственные средства. Эти затраты будут компенсированы", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что с инициативой включиться в этот процесс вышло предпринимательское сообщество республики.
"Поручил главам муниципальных образований продолжить активную адресную работу с семьями мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения, максимально внимательно относиться к тем, кому нужна помощь", - заметил глава Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что власти КБР будут ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям республики по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
© РИА Новости / Илья Питалев

Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
1 из 12

Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
2 из 12

Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Основной упор делают на боевое слаживание.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
3 из 12

Основной упор делают на боевое слаживание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
4 из 12

Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
5 из 12

Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
6 из 12

Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
7 из 12

Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье.
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
8 из 12
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
9 из 12

Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
10 из 12

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

На военную службу призовут 300 тысяч человек.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
11 из 12

На военную службу призовут 300 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
12 из 12

Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.

© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 12

Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 12

Основной упор делают на боевое слаживание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 12

Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.

© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 12

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12

На военную службу призовут 300 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.

© РИА Новости / Илья Питалев
 
Казбек КоковРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
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