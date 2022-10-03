https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html

Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье

Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2022

Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье

Обращение с оружием, управление военной техникой, постижение тактики боя и оказание первой помощи — так готовят мобилизованных в Подмосковье. Занятия на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:59

2022-10-03T12:59

2022-10-03T15:38

фото

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

сборы

военные

армия

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Обращение с оружием, управление военной техникой, постижение тактики боя и оказание первой помощи — так готовят мобилизованных в Подмосковье. Занятия на полигоне — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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