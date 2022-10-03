Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.
Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.
Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.
Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.
Основной упор делают на боевое слаживание.
Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.
Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.
Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.
Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.
Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.
Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.
Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.
Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.
Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.
Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.
На военную службу призовут 300 тысяч человек.
Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.
Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.