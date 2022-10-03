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Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2022
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Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2022
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
Обращение с оружием, управление военной техникой, постижение тактики боя и оказание первой помощи — так готовят мобилизованных в Подмосковье. Занятия на... РИА Новости, 03.10.2022
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специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
сборы
военные
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Обращение с оружием, управление военной техникой, постижение тактики боя и оказание первой помощи — так готовят мобилизованных в Подмосковье. Занятия на полигоне — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России, Сборы, Военные, Армия
12:59 03.10.2022 (обновлено: 15:38 03.10.2022)
 

Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье

Читать ria.ru в
Обращение с оружием, управление военной техникой, постижение тактики боя и оказание первой помощи — так готовят мобилизованных в Подмосковье. Занятия на полигоне — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев

Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
1 из 12

Призванные на службу перед отправкой в войска обязательно проходят дополнительную подготовку.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
2 из 12

Задача мобилизованных — восстановить навыки, полученные во время срочной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Основной упор делают на боевое слаживание.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
3 из 12

Основной упор делают на боевое слаживание.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
4 из 12

Солдаты проходят строевую и тактическую подготовку, изучают приемы ведения боя.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
5 из 12

Под присмотром опытных инструкторов вспоминают правила обращения с оружием.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
6 из 12

Учат мобилизованных также оказывать первую помощь раненым товарищам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.

Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
7 из 12

Подготовку корректируют с учетом особенностей специальной военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье.
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье
8 из 12
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
9 из 12

Подмосковный губернатор пообещал обеспечить резервистов региона всем необходимым.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
10 из 12

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

На военную службу призовут 300 тысяч человек.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
11 из 12

На военную службу призовут 300 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.

Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
12 из 12

Это нужно для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий.

© РИА Новости / Илья Питалев
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоМосковская область (Подмосковье)Частичная мобилизация в РоссииСборыВоенныеАрмия
 
 
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