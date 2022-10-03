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Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП - РИА Новости, 03.10.2022
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Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП
Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП - РИА Новости, 03.10.2022
Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП
Решение о переименовании Волгограда в Сталинград зависит только от мнения жителей города, которое можно определить на референдуме, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:42
2022-10-03T20:42
общество
геннадий зюганов
захар прилепин
владимир жириновский
волгоград
сталинград
волгоградская область
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Решение о переименовании Волгограда в Сталинград зависит только от мнения жителей города, которое можно определить на референдуме, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в связи с заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова.В понедельник Зюганов, выступая в Госдуме после ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, высказался, что Волгограду, по его мнению, необходимо вернуть название Сталинград.По словам Лукаша, вопрос переименования Волгограда – серьезный, так как историческая память - очень чуткая сфера. "Главным здесь, на мой взгляд, является мнение жителей, наших земляков, которое может быть определено через референдум, как определено законодательством, в том числе Волгоградской области", - сообщил РИА Новости Лукаш.Он отметил, что Волгоград официально становится Сталинградом несколько раз в год: в День Победы, 22 июня — в День памяти и скорби, 23 августа — в День памяти жертв бомбардировки Сталинграда нацистской авиацией, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны и 19 ноября — в День начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819098829.html
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общество, геннадий зюганов, захар прилепин, владимир жириновский, волгоград, сталинград, волгоградская область, госдума рф, справедливая россия, лдпр
Общество, Геннадий Зюганов, Захар Прилепин, Владимир Жириновский, Волгоград, Сталинград, Волгоградская область, Госдума РФ, Справедливая Россия, ЛДПР
20:42 03.10.2022
 
Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП

Член ОП Лукаш: переименовать Волгоград в Сталинград можно только через референдум

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Решение о переименовании Волгограда в Сталинград зависит только от мнения жителей города, которое можно определить на референдуме, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в связи с заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В понедельник Зюганов, выступая в Госдуме после ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, высказался, что Волгограду, по его мнению, необходимо вернуть название Сталинград.
Республиканская партия США сняла клип с кадрами из-под Волгограда
24 сентября, 02:21
Huffpost: Республиканская партия США сняла клип с кадрами из-под Волгограда
По словам Лукаша, вопрос переименования Волгограда – серьезный, так как историческая память - очень чуткая сфера. "Главным здесь, на мой взгляд, является мнение жителей, наших земляков, которое может быть определено через референдум, как определено законодательством, в том числе Волгоградской области", - сообщил РИА Новости Лукаш.
Он отметил, что Волгоград официально становится Сталинградом несколько раз в год: в День Победы, 22 июня — в День памяти и скорби, 23 августа — в День памяти жертв бомбардировки Сталинграда нацистской авиацией, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны и 19 ноября — в День начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 17:29Специальная военная операция на Украине
Донбасс грудью прикрыл всю Россию, заявил Зюганов
Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.
Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанк

"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".

Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.

Монумент Родина-мать зовёт! на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь
1 из 15

"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".

Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в медиабанк

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.

Вид на набережную города Волгограда
2 из 15

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.

© РИА Новости / Марк Редькин
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.

В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.

"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
3 из 15

Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.

В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.

"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.

Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
4 из 15

В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.

Исторический памятник Мельница Гергардта в Волгограде
5 из 15

Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.

Мемориал Дом Павлова в Волгограде
6 из 15

На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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CC BY 2.0 / Rob /

В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.

Военно-мемориальное кладбище Россошки
7 из 15

В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.

CC BY 2.0 / Rob /
© Фото : страница во "ВКонтакте" парк дружбы "Волгоград-Баку"

После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.

Парк дружбы Волгоград-Баку
8 из 15

После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.

© Фото : страница во "ВКонтакте" парк дружбы "Волгоград-Баку"
© Фото : из личного архива Константина Ольхового

Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.

Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".

Шлюз Волго-Донского канала
9 из 15

Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.

Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".

© Фото : из личного архива Константина Ольхового
CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /

Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.

Старая Сарепта, Волгоград
10 из 15

Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.

CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /
© РИА Новости / В. Коновалов / Перейти в медиабанк

Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.

Ресторан Маяк на берегу реки Волги в Волгограде.
11 из 15

Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.

© РИА Новости / В. Коновалов
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© Фото : Сергей Рудаков

Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.

Вид на гору Богдо с соленого озера Баскунчак
12 из 15

Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.

© Фото : Сергей Рудаков
© Фото : Андрей Белавин

На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.

Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.

Склон горы Большое Богдо
13 из 15

На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.

Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.

© Фото : Андрей Белавин
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.

Урожай арбузов и дынь
14 из 15

В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /

Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.

Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".

Горчичное масло
15 из 15

Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.

Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".

CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /
1 из 15

"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".

Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
2 из 15

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
3 из 15

Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.

В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.

"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 15

В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 15

Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
6 из 15

На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 15

В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.

CC BY 2.0 / Rob /
8 из 15

После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.

© Фото : страница во "ВКонтакте" парк дружбы "Волгоград-Баку"
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Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.

Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".

© Фото : из личного архива Константина Ольхового
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Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.

CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /
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Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.

© РИА Новости / В. Коновалов
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Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.

© Фото : Сергей Рудаков
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На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.

Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.

© Фото : Андрей Белавин
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В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.

Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".

CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /
 
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