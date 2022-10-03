https://ria.ru/20221003/volgograd-1821280329.html

Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП

Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП - РИА Новости, 03.10.2022

Решение о переименовании Волгограда должны принимать жители, заявил член ОП

Решение о переименовании Волгограда в Сталинград зависит только от мнения жителей города, которое можно определить на референдуме, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:42

2022-10-03T20:42

2022-10-03T20:42

общество

геннадий зюганов

захар прилепин

владимир жириновский

волгоград

сталинград

волгоградская область

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Решение о переименовании Волгограда в Сталинград зависит только от мнения жителей города, которое можно определить на референдуме, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в связи с заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова.В понедельник Зюганов, выступая в Госдуме после ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, высказался, что Волгограду, по его мнению, необходимо вернуть название Сталинград.По словам Лукаша, вопрос переименования Волгограда – серьезный, так как историческая память - очень чуткая сфера. "Главным здесь, на мой взгляд, является мнение жителей, наших земляков, которое может быть определено через референдум, как определено законодательством, в том числе Волгоградской области", - сообщил РИА Новости Лукаш.Он отметил, что Волгоград официально становится Сталинградом несколько раз в год: в День Победы, 22 июня — в День памяти и скорби, 23 августа — в День памяти жертв бомбардировки Сталинграда нацистской авиацией, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны и 19 ноября — в День начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города. В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 года Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Нынешний Волгоград, основанный в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819098829.html

https://ria.ru/20220923/donbass-1819014087.html

волгоград

сталинград

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