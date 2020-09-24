Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.