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https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
Подняться на Мамаев курган, прикоснуться к стене Дома Павлова, чудом уцелевшей во время Сталинградской битвы, а потом опустить ладони в Волгу, попробовать... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
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гид
что приготовить
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куда поехать в выходные
сталинградская битва (1942-1943)
астрахань
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волгоград
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Подняться на Мамаев курган, прикоснуться к стене Дома Павлова, чудом уцелевшей во время Сталинградской битвы, а потом опустить ладони в Волгу, попробовать арбузный мед, пройтись по ресторанам на набережной и купить знаменитое местное горчичное масло — Волгоград предлагает разнообразную и насыщенную туристическую программу. Обычно тут задерживаются на пару дней по пути на черноморские курорты или рыбалку в Астраханскую область, но город, названный в честь великой русской реки, и его окрестности заслуживают гораздо большего.
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гид, что приготовить, куда поехать, куда поехать в выходные, сталинградская битва (1942-1943), астрахань, волга, фото - туризм, волгоград, фото, туризм

Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде

08:00 24.09.2020 (обновлено: 15:26 24.09.2020)
3271
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Подняться на Мамаев курган, прикоснуться к стене Дома Павлова, чудом уцелевшей во время Сталинградской битвы, а потом опустить ладони в Волгу, попробовать арбузный мед, пройтись по ресторанам на набережной и купить знаменитое местное горчичное масло — Волгоград предлагает разнообразную и насыщенную туристическую программу. Обычно тут задерживаются на пару дней по пути на черноморские курорты или рыбалку в Астраханскую область, но город, названный в честь великой русской реки, и его окрестности заслуживают гораздо большего.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".

Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.

Монумент Родина-мать зовёт! на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь
1 из 15

"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".

Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.

Вид на набережную города Волгограда
2 из 15

Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.

Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.

Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.

© РИА Новости / Марк Редькин
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.

В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.

"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
3 из 15

Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.

В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.

"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.

Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
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В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.

Исторический памятник Мельница Гергардта в Волгограде
5 из 15

Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.

Мемориал Дом Павлова в Волгограде
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На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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CC BY 2.0 / Rob /

В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.

Военно-мемориальное кладбище Россошки
7 из 15

В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.

CC BY 2.0 / Rob /
© Фото : страница во "ВКонтакте" парк дружбы "Волгоград-Баку"

После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.

Парк дружбы Волгоград-Баку
8 из 15

После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.

© Фото : страница во "ВКонтакте" парк дружбы "Волгоград-Баку"
© Фото : из личного архива Константина Ольхового

Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.

Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".

Шлюз Волго-Донского канала
9 из 15

Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.

Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".

© Фото : из личного архива Константина Ольхового
CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /

Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.

Старая Сарепта, Волгоград
10 из 15

Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.

CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /
© РИА Новости / В. Коновалов

Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.

Ресторан Маяк на берегу реки Волги в Волгограде.
11 из 15

Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.

© РИА Новости / В. Коновалов
© Фото : Сергей Рудаков

Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.

Вид на гору Богдо с соленого озера Баскунчак
12 из 15

Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.

© Фото : Сергей Рудаков
© Фото : Андрей Белавин

На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.

Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.

Склон горы Большое Богдо
13 из 15

На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.

Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.

© Фото : Андрей Белавин
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.

Урожай арбузов и дынь
14 из 15

В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /

Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.

Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".

Горчичное масло
15 из 15

Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.

Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".

CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /
15433014
Чат0
ТуризмГидчто приготовитькуда поехатькуда поехать в выходныеСталинградская битва (1942-1943)АстраханьВолгаФото - ТуризмВолгоградТуризм
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