Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".
Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.
"Самые памятные места Волгограда связаны, конечно, с Великой Отечественной войной, Сталинградской битвой, — рассказывает гид Антон Гусиков. — Мамаев курган, музей-панорама, Дом Павлова — первым делом туристы устремляются именно сюда".
Три месяца с конца марта в Волгограде не было приезжих, затем отдыхающие появились. Открылись музеи (строгий масочный режим) и рестораны (рассадка через стол). Кинотеатры пока не работают. В общественном транспорте — только в масках. В магазинах — социальная дистанция.
Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.
Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.
Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.
Сюда в основном заезжают по пути на курорты Черного и Азовского морей, на Кавказ или в дельту Волги в Астраханской области. Антон Гусиков говорит, что такие "транзитные" гости за один-два дня успевают многое.
Еще одна категория путешественников — любители истории. Туристы "выходного дня" — это чаще всего москвичи.
Примерно пятая часть приезжих — семьи. "Многие родители хотят показать детям места, где происходила Сталинградская битва", — объясняет Антон.
Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.
В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.
"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".
Мамаев курган известен со времен Золотой Орды. На его вершине располагались сторожевые дозоры. Сейчас тут главная достопримечательность города — памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с монументом "Родина-мать зовет!". Высота полой внутри статуи — 85 метров. Она сделана из бетона и металлических конструкций и не закреплена на постаменте — стоит, как шахматная фигура на доске.
В конце 1942 года на Мамаевом кургане были ожесточенные бои. В братских могилах там покоятся 35 тысяч защитников города.
"Нужно обязательно подняться сюда, — подчеркивает Антон Гусиков. — Только без халтуры! Никаких парковок наверху — а идти с самого начала, от подножия".
В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.
В экспозиции музея-заповедника "Сталинградская битва" — стрелковое и холодное оружие, военная техника времен Великой Отечественной.
Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.
Полуразрушенную паровую мельницу Гергардта специально не восстановили после войны, теперь это часть экспозиции музея. Здание находилось в полуокружении и выдержало многочисленные обстрелы, прямые попадания снарядов и бомб.
На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.
На противоположной стороне улицы — остаток стены четырехэтажного Дома Павлова, который осенью 1942 года 58 суток героически оборонял небольшой отряд под командованием сержанта Якова Павлова.
В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.
В 34 километрах от Волгограда — военно-мемориальное кладбище Россошки. Тут три части: советская, немецкая и румынская. "Посреди степи — могилы. С виду это только каменные кубы, но, подходя ближе, видишь десятки тысяч фамилий, — объясняет гид. — Смотришь на даты жизни — это же совсем молодые ребята". Там погребены около 50 тысяч погибших, перезахороненных из разрозненных могил в окрестностях города. На каменные плиты нанесены имена 120 тысяч солдат, пропавших без вести в ходе боев за Сталинград.
После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.
После посещения памятных мест Сталинградской битвы погуляйте по набережной — там фонтаны, качели, цветы, советует гид Максим Хобня. Можно заглянуть в парки. Их несколько: в пойме реки Царица, рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, сад дружбы "Волгоград — Баку". Там стоит покататься на велосипедах, гироскутерах, аттракционах, колесе обозрения.
Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.
Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".
Судоходный Волго-Донской канал, соединяющий две великие реки, — грандиозное сооружение с 13 шлюзами. Его строили политзаключенные, среди которых был, например, отец первого президента России Бориса Ельцина, и тысячи немецких военнопленных. Сейчас половина перевозимых по каналу грузов — нефтепродукты. Но пассажирские суда тоже ходят.
Обязательно погуляйте по набережной Волги (у первого шлюза — очень красивая арка), искупайтесь или хотя бы окуните ладони в реку. Как пела Людмила Зыкина: "Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти!".
Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.
Один из районов Волгограда — Сарепта. Когда-то тут селились немцы Поволжья, и именно здесь появились первые каменные строения в городе. Одно- и двухэтажные дома европейского вида окружают небольшую площадь. Рядом — кирха XVIII века, винокурня, библиотека, историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта". Еще там находится первый в России Музей горчицы.
Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.
Пообедать на набережной можно в ресторане "Гарни", там вкусно готовят мясо, стейки, рассказывает Максим Хобня. В кафе "Маруся" с симпатичным интерьером в русском стиле особенно удаются котлеты по-киевски. Любителям немецких колбасок — в "Бамберг". На ужин стоит отправиться в ресторан "Река", что в порту: там и вкусно, и вид на город отличный.
Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.
Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.
Меньше 200 километров от Волгограда до соленого озера Баскунчак. Это уже Астраханская область.
Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны.
На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.
Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.
На южном берегу Баскунчака — гора Большое Богдо, единственная в Прикаспийской низменности. В скале высотой всего 150 метров более 30 карстовых пещер, самая длинная — полтора километра.
Это священное место для буддийских паломников: считается, что его благословил далай-лама. И только тут водится редкая ящерица — пискливый геккончик.
В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.
В Волгограде непременно нужно полакомиться арбузом. "Между Саратовом, Волгоградом и Астраханью — вечный спор за звание арбузной столицы России, — отмечает Антон Гусиков. — Попробовав наш, вы поставите точку в этом соревновании". И обязательно купите нардек — арбузный мед.
Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.
Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".
Рыба и горчичное масло — главные сувениры из Волгограда.
Также туристам нравится кофе, приготовленный из семечек арбуза, корня цикория и гвоздики. Гости часто покупают на память магниты и конфеты монпансье в жестяной коробочке с изображением "Родины-матери".