https://ria.ru/20221003/urfu-1820543597.html

Российские ученые работают над "формулой счастья"

Российские ученые работают над "формулой счастья" - РИА Новости, 03.10.2022

Российские ученые работают над "формулой счастья"

Ученые УрФУ совместно с партнерами работают над обеспечением благополучия современных людей и будущих поколений. Такие амбициозные задачи поставлены в проекте... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:00

2022-10-03T03:00

2022-10-03T10:10

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ученые УрФУ совместно с партнерами работают над обеспечением благополучия современных людей и будущих поколений. Такие амбициозные задачи поставлены в проекте “Благополучие человека в условиях цифровой трансформации”, сообщают в пресс-службе вуза.По словам исследователей Уральского федерального университета (УрФУ), последние 20-30 лет коренным образом изменились параметры существования человека: способы и формы коммуникации, формы памяти, виртуальная и дополненная реальность, робототехника, искусственный интеллект. Все это бросает новые вызовы технологического, этического, правового, психологического свойства, с которыми человек никогда ранее не сталкивался. В этих новых условиях меняется и само понятие благополучия.Благополучие в рамках данного проекта ученые определили как обеспеченность личности ресурсами, которое дает человеку ощущение уверенности в настоящем и потенциал для сохранения стабильного состояния в будущем.Проект УрФУ направлен на уточнение новых аспектов и параметров благополучия человека в современном цифровом мире, поиск путей минимизации рисков и повышения качества жизни человека.По словам пресс-службы УрФУ, проект разделен на три трека. Первый — “Языковые маркеры и коммуникативные стратегии благополучия” — ориентирован на изучение сферы коммуникации как важнейшей составляющей благополучия современного человека. Общение в мессенджерах, размытие личных границ и травля в социальных сетях, необходимость проверки достоверности источников информации в Интернете требуют по-новому осмыслить современную коммуникацию. Важно учитывать и возможности, которые дают новые технологии, и риски, которые с ними связаны.Исследователи рассказали, что для решения этих задач будет создан большой текстовый корпус медиаресурсов Уральского региона для разработки карты благополучия и предложены методические рекомендации по формированию благополучной речевой среды в цифровом медийном пространстве.Второй трек проекта — “Благополучие человека в области репродуктивного донорства и института семьи”. Ученые УрФУ совместно с ООО “Европейский медицинский центр “УГМК-Здоровье” и ФГБУ “Уральский НИИ ОММ” Минздрава России разрабатывают методику социально-психологического сопровождения реципиентов и доноров в репродукции. Это направление поможет осмыслить вызовы, связанные с новыми биомедицинскими технологии, в частности, с решением проблемы бесплодия и, как следствие, более широких демографических проблем.“В нашей клинике значительный процент циклов проводятся с применением донорского материала, социально-психологическая диагностика донора ооцитов становится особенно актуальной для всех участников процесса: клиники, реципиентов и самих доноров”, — рассказал руководитель отделения ВРТ "УГМК-Здоровье" Дмитрий МазуровВ рамках совместного проекта, специалисты отделения ВРТ (ЭКО) "УГМК-Здоровье" и ученые Уральского гуманитарного института УрФУ ведут разработку диагностических методик для отбора доноров ооцитов, добавил Мазуров.Трек “Сохранение историко-культурной памяти как фактор благополучия” связан с новыми возможностями сохранения общественной памяти, которые появились вместе с развитием новых информационных технологий: цифровые копии объектов культурно-исторического наследия, технологии дополненной реальности, оцифрованные рукописи и документы в высоком качестве. Это позволяет по-новому переосмыслить понятие культурно-исторической памяти, ее форм, ее масштабов, потенциала использования для решения прикладных просветительских, рекреационных задач. Обеспечение преемственности в жизни сообществ людей, поддержания идентичности, передачи социального и культурного опыта является составной частью благополучия человека. Результатом реализации этого трека станет разработка концептуальных систем в сфере индустриального туризма, креативной экономики услуг, брендинга, формирование комфортной среды обитания, позиционирование исторического наследия индустриальной цивилизации Урала.Все три трека в рамках проекта объединены методологически: в исследованиях используются методы digital humanities — цифровые методы в гуманитарных науках. Проект имеет общую концепцию: изучение влияния на благополучие человека современных технологий, которые меняют представления о памяти, трансформируют коммуникативное пространство и требуют новых путей решения демографических и социальных проблем.Проект “Благополучие человека в условиях цифровой трансформации” реализуется в университете в рамках стратегического проекта программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html

https://ria.ru/20220829/bfu-1812291293.html

https://ria.ru/20220713/opros-1802180087.html

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