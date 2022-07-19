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В России нашли новый способ защитить урожай

В России нашли новый способ защитить урожай - РИА Новости, 19.07.2022

В России нашли новый способ защитить урожай

Ген, укрепляющий защиту растений от грибков, бактерий и неблагоприятных факторов среды, выделили ученые УрФУ и Пущинского научного центра РАН. По их словам,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:00

2022-07-19T03:00

2022-07-19T10:12

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ген, укрепляющий защиту растений от грибков, бактерий и неблагоприятных факторов среды, выделили ученые УрФУ и Пущинского научного центра РАН. По их словам, модификация растений этим геном позволит защитить сельскохозяйственные культуры от распространенных болезней. Результаты опубликованы в журнале Plants.Стильбенсинтаза – ген, отвечающий за синтез в растениях ресвератрола. Это соединение обладает высокой биологической активностью, помогая растениям защититься от засухи, заморозков, засоления и других негативных факторов среды.Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из ФИБХ РАН выделили ген стильбенсинтазу из листьев винограда и создали с его помощью модифицированные растения, устойчивые к ряду распространенных бактериальных и грибковых патогенов.Как отметили ученые, модифицированные стильбенсинтазой растения показали высокую защищенность от опасных для агропрома патогенов, среди которых Эрвиния, Фузариум, Ботритис серый и другие грибки и бактерии. Как объяснили ученые, эти патогены вызывают болезни большого числа сельскохозяйственных культур, заражение ими может привести к потере значительной части урожая.Модельным растением для ученых УРФУ и ФИБХ РАН послужил один из видов табака. Для добавления стильбенсинтазы в геном использовались особые агробакетрии, "нагруженные" этим геном. По словам специалистов, это полностью природный процесс, повторяющий один из механизмов естественной мутации растений."Важной частью исследования был анализ влияния стильбенсинтазы на другие характеристики модифицированных растений. Тесты показали, что наш трансгенный табак ничем не отличается от обычного, кроме повышенной стойкости к патогенам", – подчеркнул Александр Ермошин.В исследовании также принимали участие специалисты Воронежского государственного лесотехнического университета и Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии. В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать полезные эффекты от модификации растений другими генами.

https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

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навигатор абитуриента, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, университетская наука, открытия - риа наука, генетика, бактерии