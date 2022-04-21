https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

Время ожирения. Ученые уточнили психический механизм пищевой зависимости

Время ожирения. Ученые уточнили психический механизм пищевой зависимости - РИА Новости, 21.04.2022

Время ожирения. Ученые уточнили психический механизм пищевой зависимости

Психологические факторы развития пищевой зависимости в период пандемии исследовали ученые ВятГУ в составе научного коллектива. По их словам, у людей,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:00

2022-04-21T09:00

2022-04-21T09:00

наука

вятский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

киров

россия

здоровье

ожирение

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Психологические факторы развития пищевой зависимости в период пандемии исследовали ученые ВятГУ в составе научного коллектива. По их словам, у людей, психологически ориентированных на прошлое или настоящее и предпочитающих краткосрочное планирование, риск пищевой зависимости оказался выше, чем у людей, ориентированных на будущее. Результаты опубликованы в журнале Eating and Weight Disorders.Пищевая зависимость – патологическая склонность к излишне обильному питанию, вероятность развития которой, по мнению ученых, сильно повышается на фоне стресса.Специалисты Вятского государственного университета совместно с другими российскими учеными исследовали взаимосвязь между пищевой зависимостью во время изоляции при пандемии COVID-19 и так называемой "психологической временной перспективой".Это понятие обозначает эмоционально окрашенную психологическую "привязку" личности к собственному будущему, настоящему или прошлому. По словам исследователей, временная перспектива, характерная для того или иного человека, – не только важный фактор формирования поведения, но и надежный показатель психологического благополучия и некоторых расстройств.Благодаря анализу данных анкетирования ученые впервые описали связь между типом временной перспективы и пищевой зависимостью. По словам специалистов, укороченный временной горизонт связан с повышенным риском пагубных привычек, тогда как ориентация на будущее или сбалансированное отношение ко всем трем аспектам психологического времени, напротив, снижает эту опасность.Во время изоляции при пандемии ученые зафиксировали рост частоты выявления пищевой зависимости на 68 процентов. По словам исследователей, эти данные согласуются с показателями роста частоты других видов зависимостей – интернет-зависимости, алкогольной, наркотической.Как объяснили ученые ВятГУ, полученные результаты имеют большое научное значение для исследования расстройств пищевого поведения. Кроме того, они позволяют адаптировать к профилактике пищевой зависимости методы психологической терапии, основанные на коррекции временной перспективы."Профилактики ожирения – один из приоритетов стратегического проекта "Технологии здоровья" программы развития Вятского государственного университета на 2021–2030 годы. Мы разрабатываем новые технологии функциональных продуктов питания, основанные на применении пищевой 3D-печати. Такой подход поможет укрепить самоконтроль пищевого поведения", – отметила директор Института биологии и биотехнологии ВятГУ Екатерина Мартинсон.Исследование проводилось учеными Вятского государственного университета (ВятГУ), Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, Уральского федерального университета (УрФУ), Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ), Тюменского кардиологического научного центра.В будущем ученые планируют расширить выборку и географию исследования, а также изучить физиологические механизмы описанного явления.

https://ria.ru/20210710/dieta-1740648986.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/ozhirenie-1774054414.html

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вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, киров, россия, здоровье, ожирение, уральский федеральный университет, российская академия наук