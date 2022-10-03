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В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
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В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных
В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022
В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных
Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:03
2022-10-03T21:04
александр дрозденко
ленинградская область
россия
луга
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного правительства.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что узнал о проблемах от родных мобилизованных. Были обращения о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Губернатор пообещал, что будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму. По его словам, также ведутся переговоры с руководством баз и лагерей, чтобы поселить мобилизованных на время сбора."Частичная мобилизация в области проходит под контролем региональных властей. В том числе, по поручению главы региона, на Лужском артиллерийском полигоне развернуто 7 теплых модулей для размещения мобилизованных, проходящих формирование в части", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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александр дрозденко, ленинградская область, россия, луга, частичная мобилизация в россии
Александр Дрозденко, Ленинградская область, Россия, Луга, Частичная мобилизация в России
21:03 03.10.2022 (обновлено: 21:04 03.10.2022)
 
В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных

В Ленинградской области после жалоб развернули семь теплых модулей для мобилизованных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке в Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что узнал о проблемах от родных мобилизованных. Были обращения о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Губернатор пообещал, что будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму. По его словам, также ведутся переговоры с руководством баз и лагерей, чтобы поселить мобилизованных на время сбора.
"Частичная мобилизация в области проходит под контролем региональных властей. В том числе, по поручению главы региона, на Лужском артиллерийском полигоне развернуто 7 теплых модулей для размещения мобилизованных, проходящих формирование в части", - говорится в сообщении.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Александр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияЛугаЧастичная мобилизация в России
 
 
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