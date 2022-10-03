https://ria.ru/20221003/teplo-1821284658.html

В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных

В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных

Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:03

2022-10-03T21:03

2022-10-03T21:04

александр дрозденко

ленинградская область

россия

луга

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного правительства.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что узнал о проблемах от родных мобилизованных. Были обращения о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Губернатор пообещал, что будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму. По его словам, также ведутся переговоры с руководством баз и лагерей, чтобы поселить мобилизованных на время сбора."Частичная мобилизация в области проходит под контролем региональных властей. В том числе, по поручению главы региона, на Лужском артиллерийском полигоне развернуто 7 теплых модулей для размещения мобилизованных, проходящих формирование в части", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821279825.html

ленинградская область

россия

луга

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александр дрозденко, ленинградская область, россия, луга, частичная мобилизация в россии