21:03 03.10.2022 (обновлено: 21:04 03.10.2022)
В Ленинградской области развернули семь теплых модулей для мобилизованных
В Ленинградской области после жалоб развернули семь теплых модулей для мобилизованных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке в Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Семь теплых модулей для размещения мобилизованных развернули на полигоне в Ленинградской области после жалоб родственников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что узнал о проблемах от родных мобилизованных. Были обращения о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Губернатор пообещал, что будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму. По его словам, также ведутся переговоры с руководством баз и лагерей, чтобы поселить мобилизованных на время сбора.
"Частичная мобилизация в области проходит под контролем региональных властей. В том числе, по поручению главы региона, на Лужском артиллерийском полигоне развернуто 7 теплых модулей для размещения мобилизованных, проходящих формирование в части", - говорится в сообщении.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.