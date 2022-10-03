21:52 03.10.2022 (обновлено: 21:56 03.10.2022)
Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Кроме того, Госдума ратифицировала договор об их принятии в состав РФ.
Комитет Совета Федерации по международным делам также поддержал ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он также подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
Ход операции
Минобороны России сообщило в понедельник, что украинские силы потеряли на Купянском направлении за трое суток боевых действий более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении потери Украины за тот период времени составили более 900 человек.
На направлении Золотая Балка, Александровка украинские войска потеряли 130 человек и 23 единицы военной техники.
В районе Первомайского, по данным ведомства, было отражено украинское наступление на донецком направлении, в результате погибли свыше 100 украинских военных.
Также министерство сообщает, что ВС РФ на артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка нанесли ракетный удар, украинские силы потеряли свыше 260 человек, уничтожены 14 единиц техники
Министерство отчиталось по уничтоженной технике Украины: с начала операции - 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.