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Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821292065.html
Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов
Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022
Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:52
2022-10-03T21:56
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
айбек смадияров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Кроме того, Госдума ратифицировала договор об их принятии в состав РФ.Комитет Совета Федерации по международным делам также поддержал ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он также подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.Послы РФ во Франции, Австрии, Словении, Эстонии, Чехии, Финляндии, Германии и в ряде других государств были вызваны министерствами иностранных дел этих стран из-за референдумов.Ход операцииМинобороны России сообщило в понедельник, что украинские силы потеряли на Купянском направлении за трое суток боевых действий более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении потери Украины за тот период времени составили более 900 человек.На направлении Золотая Балка, Александровка украинские войска потеряли 130 человек и 23 единицы военной техники.В районе Первомайского, по данным ведомства, было отражено украинское наступление на донецком направлении, в результате погибли свыше 100 украинских военных.Также министерство сообщает, что ВС РФ на артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка нанесли ракетный удар, украинские силы потеряли свыше 260 человек, уничтожены 14 единиц техникиМинистерство отчиталось по уничтоженной технике Украины: с начала операции - 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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михаил мишустин, айбек смадияров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Айбек Смадияров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Референдумы на освобожденных территориях
21:52 03.10.2022 (обновлено: 21:56 03.10.2022)
 

Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Кроме того, Госдума ратифицировала договор об их принятии в состав РФ.
Комитет Совета Федерации по международным делам также поддержал ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
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Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.
Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он также подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
Послы РФ во Франции, Австрии, Словении, Эстонии, Чехии, Финляндии, Германии и в ряде других государств были вызваны министерствами иностранных дел этих стран из-за референдумов.

Ход операции

Минобороны России сообщило в понедельник, что украинские силы потеряли на Купянском направлении за трое суток боевых действий более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении потери Украины за тот период времени составили более 900 человек.
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На направлении Золотая Балка, Александровка украинские войска потеряли 130 человек и 23 единицы военной техники.
В районе Первомайского, по данным ведомства, было отражено украинское наступление на донецком направлении, в результате погибли свыше 100 украинских военных.
Также министерство сообщает, что ВС РФ на артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка нанесли ракетный удар, украинские силы потеряли свыше 260 человек, уничтожены 14 единиц техники
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Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной
Министерство отчиталось по уничтоженной технике Украины: с начала операции - 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинАйбек СмадияровРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФВооруженные силы РФРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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