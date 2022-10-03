https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821292065.html

Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов

Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов - РИА Новости, 03.10.2022

Спецоперация, 3 октября: Дума одобрила законы о принятии новых субъектов

Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:52

2022-10-03T21:52

2022-10-03T21:56

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

айбек смадияров

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Кроме того, Госдума ратифицировала договор об их принятии в состав РФ.Комитет Совета Федерации по международным делам также поддержал ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.Россия не собирается вводить визы для украинцев, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он также подтвердил журналистам, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.Послы РФ во Франции, Австрии, Словении, Эстонии, Чехии, Финляндии, Германии и в ряде других государств были вызваны министерствами иностранных дел этих стран из-за референдумов.Ход операцииМинобороны России сообщило в понедельник, что украинские силы потеряли на Купянском направлении за трое суток боевых действий более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении потери Украины за тот период времени составили более 900 человек.На направлении Золотая Балка, Александровка украинские войска потеряли 130 человек и 23 единицы военной техники.В районе Первомайского, по данным ведомства, было отражено украинское наступление на донецком направлении, в результате погибли свыше 100 украинских военных.Также министерство сообщает, что ВС РФ на артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка нанесли ракетный удар, украинские силы потеряли свыше 260 человек, уничтожены 14 единиц техникиМинистерство отчиталось по уничтоженной технике Украины: с начала операции - 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

https://ria.ru/20221003/himars-1821291478.html

https://ria.ru/20221003/konflikt-1821291766.html

https://ria.ru/20221003/referendumy-1821272115.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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михаил мишустин, айбек смадияров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, вооруженные силы рф, референдумы на освобожденных территориях