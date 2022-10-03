https://ria.ru/20221003/renovatsiya-1821236700.html

Чибис: на реновацию ЗАТО Мурманской области нужно 17,5 млрд руб до 2025 г

Чибис: на реновацию ЗАТО Мурманской области нужно 17,5 млрд руб до 2025 г - РИА Новости, 03.10.2022

Чибис: на реновацию ЗАТО Мурманской области нужно 17,5 млрд руб до 2025 г

Порядка 17,5 миллиарда рублей необходимо Мурманской области для реновации закрытых административно-территориальных объединений (ЗАТО) в 2023-2024 годах, сообщил РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:52

2022-10-03T17:52

2022-10-03T17:52

мурманская область

валентина матвиенко

мурманская область

россия

северный ледовитый океан

совет федерации рф

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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Порядка 17,5 миллиарда рублей необходимо Мурманской области для реновации закрытых административно-территориальных объединений (ЗАТО) в 2023-2024 годах, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.В рамках парламентских слушаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к Совету Федерации с просьбой предусмотреть в федеральном бюджете средства на продолжение реализации программы, направленной на реновацию ЗАТО, согласно поручению президента РФ."В пояснительной записке к закону о бюджете содержится информация о зарезервированных средствах на реновацию ЗАТО Мурманской области на 2023 год в объеме 300 миллионов рублей. Правительством региона уже сформирован комплекс из 124 мероприятий в рамках третьего этапа на 2023-2024 годы, для реализации которого необходимо 17,5 миллиарда рублей", - сказал Чибис.Учитывая важность задачи по комплексному развитию инфраструктуры ЗАТО, глава региона попросил поддержать предложение и предусмотреть в федеральном бюджете средства в большем объеме и не только на следующий год, но и на плановый период.Чибис напомнил о том, что ЗАТО и населенные пункты с дислокацией военных выполняют общегосударственные задачи по охране границ России и территории Арктической зоны Российской Федерации, а также обеспечивают безопасное судоходство в морях Северного Ледовитого океана. На территории области расположены войска Объединенного стратегического командования "Северный флот", подводные и надводные силы Северного флота."В гарнизонах проживают участники СВО и их семьи. Сейчас главы семей выполняют поставленные боевые задачи. Многолетнее недофинансирование ЗАТО из федерального бюджета привело к износу основных фондов. Необходимо обеспечить жителям гарнизонов высокое качество жизни и создать комфортные условия для военнослужащих и их семей", - подчеркнул губернатор.Ранее во исполнение прямого поручения президента РФ, а также при поддержке федерального правительства, правительство Мурманской области определило план реновации ЗАТО и источники финансирования. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поддержала губернатора и поручила рассмотреть возможность выделения необходимых средств."В ЗАТО живут семьи военных и моряков, которые служат и защищают Отечество. Поэтому давайте отдельным пунктом запишем рассмотреть утверждённую программу, взвесить все возможности, ее нельзя останавливать, ее надо продолжать и как можно быстрее завершить, чтобы люди жили в нормальных условиях", - сказала Матвиенко после выступления Чибиса.

https://ria.ru/20220913/proekty-1816539865.html

https://ria.ru/20220927/murmansk-1819892699.html

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россия

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Евгения Нефедова

валентина матвиенко, мурманская область, россия, северный ледовитый океан, совет федерации рф