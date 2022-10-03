https://ria.ru/20221003/podderzhka-1821301290.html

В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса

В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 03.10.2022

В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики и поручил создать штаб по поддержке... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:07

2022-10-03T23:07

2022-10-03T23:39

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

мэр

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики и поручил создать штаб по поддержке устойчивой работы малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте правительства."Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", — говорится в заявлении.Отмечается, что это необходимо для разработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики.Что касается комиссии по повышению устойчивости экономики, то она будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассматривать вопросы, связанные с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы для устойчивой работы предприятий в курируемых отраслях, уточняется в документе.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818761731.html

https://ria.ru/20220921/spad-1818358865.html

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818472894.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), мэр, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)