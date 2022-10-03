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В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса
В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 03.10.2022
В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики и поручил создать штаб по поддержке... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:07
2022-10-03T23:07
2022-10-03T23:39
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
мэр
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики и поручил создать штаб по поддержке устойчивой работы малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте правительства."Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", — говорится в заявлении.Отмечается, что это необходимо для разработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики.Что касается комиссии по повышению устойчивости экономики, то она будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассматривать вопросы, связанные с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы для устойчивой работы предприятий в курируемых отраслях, уточняется в документе.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818761731.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), мэр, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), МЭР, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
23:07 03.10.2022 (обновлено: 23:39 03.10.2022)
В России создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса
Правительство поручило министерствам создать штаб по поддержке малого и среднего бизнеса