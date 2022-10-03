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Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана - РИА Новости, 03.10.2022
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана
Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:50
2022-10-03T12:59
казахстан
одкб
специальная военная операция на украине
в мире
айбек смадияров
владимир путин
россия
украина
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АСТАНА, 3 окт – РИА Новости. Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Смадияров напомнил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН."В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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казахстан, одкб, в мире, айбек смадияров, владимир путин, россия, украина, мид казахстана, оон, ситуация в днр и лнр
Казахстан, ОДКБ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Айбек Смадияров, Владимир Путин, Россия, Украина, МИД Казахстана, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:50 03.10.2022 (обновлено: 12:59 03.10.2022)
 
Вопрос участия ОДКБ в конфликте на Украине не стоит, заявил МИД Казахстана

В МИД Казахстана заявили, что вопрос участия сил ОДКБ в конфликте на Украине не стоит

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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АСТАНА, 3 окт – РИА Новости. Вопрос о возможном участии Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Смадияров напомнил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН.
"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно-признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКазахстанОДКБВ миреАйбек СмадияровВладимир ПутинРоссияУкраинаМИД КазахстанаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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