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Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе
Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе
Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле своих позиций на границе. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:53
2022-10-03T23:53
2022-10-03T23:53
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ЕРЕВАН, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле своих позиций на границе."Третьего октября примерно в 21.30 (20.30 мск) подразделения ВС Азербайджана, применив минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.По его словам, в результате ответных действий азербайджанская сторона прекратила огонь, с армянской стороны потерь нет.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221003/armeniya-1821067890.html
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В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Совет Федерации РФ, Армения, Азербайджан, Баку, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в минометном обстреле своих позиций на границе