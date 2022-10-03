https://ria.ru/20221003/obstrel-1821304162.html

Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе

Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе - РИА Новости, 03.10.2022

Минобороны Армении обвинило Баку в минометном обстреле на границе

Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле своих позиций на границе. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:53

2022-10-03T23:53

2022-10-03T23:53

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

совет федерации рф

армения

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баку

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ЕРЕВАН, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в минометном обстреле своих позиций на границе."Третьего октября примерно в 21.30 (20.30 мск) подразделения ВС Азербайджана, применив минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.По его словам, в результате ответных действий азербайджанская сторона прекратила огонь, с армянской стороны потерь нет.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821067890.html

https://ria.ru/20221002/armeniya-1821034003.html

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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, совет федерации рф, армения, азербайджан, баку, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе