https://ria.ru/20221003/kanaly-1821113942.html
Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы
Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы - РИА Новости, 03.10.2022
Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы
Телекоммуникационная компания "Beeline Казахстан" не станет отключать российские каналы, владеющий компанией холдинг Veon скорректировал свои планы после... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:10
2022-10-03T12:10
2022-10-03T12:10
россия
beeline казахстан
снг
в мире
казахстан
телевидение
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Телекоммуникационная компания "Beeline Казахстан" не станет отключать российские каналы, владеющий компанией холдинг Veon скорректировал свои планы после консультации с Минцифры РФ, сообщили в министерстве.В сентябре "Beeline Казахстан" сообщила, что с 5 октября на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобер", "Россия К". По данным компании, они меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD". Как объяснили РИА Новости в "Beeline Казахстан", решение по прекращению трансляции российских телеканалов было принято в связи с изменениями предпочтений аудитории."После консультации с Veon, владеет "Beeline Казахстан", Минцифры получило подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, beeline казахстан, снг, в мире, казахстан, телевидение, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Beeline Казахстан, СНГ, В мире, Казахстан, Телевидение, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы
"Beeline Казахстан" передумал отключать российские каналы после консультации с Минцифры