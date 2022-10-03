https://ria.ru/20221003/kanaly-1821113942.html

Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы

Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы - РИА Новости, 03.10.2022

Beeline в Казахстане отказался отключать российские каналы

Телекоммуникационная компания "Beeline Казахстан" не станет отключать российские каналы, владеющий компанией холдинг Veon скорректировал свои планы после... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:10

2022-10-03T12:10

2022-10-03T12:10

россия

beeline казахстан

снг

в мире

казахстан

телевидение

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Телекоммуникационная компания "Beeline Казахстан" не станет отключать российские каналы, владеющий компанией холдинг Veon скорректировал свои планы после консультации с Минцифры РФ, сообщили в министерстве.В сентябре "Beeline Казахстан" сообщила, что с 5 октября на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобер", "Россия К". По данным компании, они меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD". Как объяснили РИА Новости в "Beeline Казахстан", решение по прекращению трансляции российских телеканалов было принято в связи с изменениями предпочтений аудитории."После консультации с Veon, владеет "Beeline Казахстан", Минцифры получило подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html

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Владимир Лаврентьев

россия, beeline казахстан, снг, в мире, казахстан, телевидение, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)