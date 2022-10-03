https://ria.ru/20221003/gosuslugi-1821295156.html
"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации
"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации
На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:10
2022-10-03T22:10
2022-10-03T22:46
россия
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости."Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", — говорится в описании сервиса на портале.Уточняется, что для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.Как ранее сообщило российское оборонное ведомство, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина
Россия, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина
22:10 03.10.2022 (обновлено: 22:46 03.10.2022)
"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации
На "Госуслугах" появилась форма для жалоб на нарушения в рамках частичной мобилизации
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
На "Госуслугах" появилась форма
для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости.
"Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", — говорится в описании сервиса на портале.
Уточняется, что для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.
Как ранее сообщило российское оборонное ведомство, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.