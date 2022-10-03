https://ria.ru/20221003/gosuslugi-1821295156.html

"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации

"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

"Госуслуги" создали форму для подачи жалоб по частичной мобилизации

На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:10

2022-10-03T22:10

2022-10-03T22:46

россия

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации, передает корреспондент РИА Новости."Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", — говорится в описании сервиса на портале.Уточняется, что для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем оно будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.Как ранее сообщило российское оборонное ведомство, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821109947.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, украина