https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html

"Молись на камушке". Как учитель музыки из Луганска выжил в окружении

"Молись на камушке". Как учитель музыки из Луганска выжил в окружении - РИА Новости, 03.10.2022

"Молись на камушке". Как учитель музыки из Луганска выжил в окружении

В начале сентября двое мобилизованных из Донбасса оказались одни в окружении украинских войск — без связи, воды, еды и даже компаса. Их считали пропавшими без... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:12

донбасс

луганская народная республика

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820660554_0:312:1610:1218_1920x0_80_0_0_523ff13eb6f25343e6d79c256b871254.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Даниил Ломакин. В начале сентября двое мобилизованных из Донбасса оказались одни в окружении украинских войск — без связи, воды, еды и даже компаса. Их считали пропавшими без вести, но дома надеялись на чудо."Там нет времени раскисать""Бежим по полю. Вдруг видим — впереди пост. Упали ничком. Так и пролежали 11 часов — в нескольких десятках метров стоял украинский БТР. Дождались темноты, отползли обратно в зеленку. Думаем, как выбираться, куда идти. С собой телефон и рация, но связи уже не было. Адреналин шарашит очень сильно. Однако там нет времени раскисать или паниковать, чуть теряешь контроль — и все. У тебя вилка возможностей, и важно не ошибиться".Александру Шемякову тридцать три года. Он из Луганска. Работал учителем музыки, последние шесть лет преподавал детям. Был артистом в ансамбле МВД. Вместе с женой Ириной играл в народном театре.Самое страшное оружие, которое держал в руках, — рогатка в детстве. Говорит, что в 2014-м, когда украинские войска начали обстреливать Донбасс, у него были мысли пойти добровольцем. "Но решили с Ирой, что принесем больше пользы дома — на пункте гуманитарной помощи".С тех пор как Луганская область стала независимой республикой, у них родились двое детей.Автобус на войнуНа призывной пункт его забрали прямо с автобусной остановки — всеобщая мобилизация. Это было в начале марта.Перед отправкой на фронт обучить толком не успели. "На полосе препятствий минимально позанимались. Командир нашей роты провел инструктаж. Некоторым показали, как пользоваться РГП. Все на элементарном уровне. Очень многие, как и я, не служили в армии, не имели никакого военного опыта".Оснащение первое время тоже было плохим. "Выдали автомат. И трагикомичные железные советские каски. Жилеты — далеко не у всех. Уже потом командиры как-то их доставали. А наших снайперов, например, вооружили винтовками Мосина 1939 года".И с питанием было туго. Но потом наладилось. Да и посылки из дома с сигаретами и продуктами помогли.Его полк отправили под Балаклею, в район завода, где были сильные обстрелы. Затем дежурили на блокпосту Изюм — Харьков, досматривали машины местных. Позже перебросили в Волохов Яр, а затем и на передовую — в Волчий Яр.Александр стал связистом и большую часть времени находился не на позициях. "Мне еще в Луганске командир выдал 159-ю рацию — что было. Потом уже появилась современная "Моторола"."Рискнули, чудом выбрались"Он дежурил четыре месяца подряд круглосуточно. Вплоть до сентября, когда началось наступление ВСУ.Велели занять оборону в Красном Яре. Но многие потерялись. За кем-то приходилось возвращаться, кто-то запутался в проселочных дорогах."Наша группа была на элеваторе. По рации сообщили, что сбоку подъезжает вражеский танк. Я и еще один человек — Сергей — спустились в подвал. Через несколько минут совсем рядом начали работать украинские БТР — не высунешься. Нашли другой выход из подземелья, но там — танк. Мы понимали, что скоро приступят к зачистке. Рискнули, чудом выбрались оттуда ползком, улучив момент.Видимо, продолжает Александр, пока сидели в подвале, часть сослуживцев вывезли на КамАЗах, другие отходили пешком."В такие моменты узнаешь себя"Один в поле не воин — решили идти в сторону дома. Впрочем, иногда приходилось и ползти, чтобы не заметили. Передвигались только по ночам. Первые дни ориентировались по солнцу и звездам.Спали в лесу, мерзли — разводить костер было опасно. Рискнули, только когда отошли подальше. "Разожгли под стволом облепихи, в яме. Огонь был как бог".Питались подножным кормом: боярышником, пшеницей, сырыми грибами."Опята, маслята. Однажды грузди огромные нашли — такие впервые увидели и пир устроили. Думали, отравимся, но ничего. А еще терн нас спасал — он очень вкусный и жажду утоляет. Как-то раз на свалке сухпайки обнаружили. Мне еще повезло, что Сергей многое умел делать руками. Например, он знал, как обращаться с пчелами. Когда мы наткнулись на пасеку, добыли мед".Через несколько дней налетели тучи, зарядили ливни. Ориентироваться без карты и компаса стало почти невозможно. Постоянно мокрая одежда, обувь начала рваться.Чем ближе к дому, тем опаснее — сил нет, внимание притуплено. Очередная деревня — и кажется, что уж здесь-то точно свои."Обычно мы не заходили в населенные пункты. Многие, насколько я понимаю, по несколько раз переходили под контроль то одной, то другой стороны. И издалека не понять, кто там. В один из последних дней все же заглянули в деревню, чтобы набрать воды. И чуть не напоролись на украинский патруль. Нас дедушка предупредил — местный".Вела молитваЧерез десять дней телефон впервые поймал сигнал. Установили контакт с командованием — поняли, куда идти. Александр отправил сообщение супруге: "Я жив. Нам предстоит сегодня еще довольно опасное предприятие. Молись на камушке".Камушек — это окаменевший сруб возле часовни Филиппа Луганского. Местные верят, что, если прикоснуться к нему и попросить о чем-то, случаются чудеса.Изможденные, они еще долго пробирались через болото и камыши. На старой брошенной лодке переправились через Оскол. В Сватово, после 130 километров пути, их забрали свои.Александр уверен: помогли молитвы. "Где мои друзья — не знаю"При отступлении без вести пропала примерно половина их взвода. "Где мои друзья — не знаю. Погибли или до сих пор в окружении. Дома ходили слухи, что все мы дезертиры. Но лично нам в итоге никто претензий не предъявил. Оружие и боекомплект сохранили. Даже сумку с документами принесли, которую мне при отходе вручил командир отделения".На передовой они — обычные жители Луганской и Донецкой областей — часто встречали "классных ребят".Поэтому с частичной мобилизацией и референдумами о вхождении Донбасса в состав России здесь многие связывают огромные надежды."Подкрепления очень ждем — конечно, рады этому. Ведь одни не справимся. Надеемся только, что мобилизованных обучат — не так, как нас. И через медкомиссию проведут, ведь от больных толку мало".Они и сами подлечатся и тоже вернутся на фронт. Александру и Сергею дали всего неделю отпуска.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html

https://ria.ru/20220919/propavshie-1817230182.html

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

донбасс

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Даниил Ломакин

Даниил Ломакин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Даниил Ломакин

донбасс, луганская народная республика, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество