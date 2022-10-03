https://ria.ru/20221003/dobrovoltsy-1821297182.html

Россияне смогут записаться добровольцами на спецоперацию на "Госуслугах"

Россияне смогут записаться добровольцами на спецоперацию на "Госуслугах" - РИА Новости, 03.10.2022

Россияне смогут записаться добровольцами на спецоперацию на "Госуслугах"

Граждане РФ на портале "Госуслуг" могут записаться добровольцами для участия в специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:25

2022-10-03T22:25

2022-10-03T22:43

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

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МОСКВА, 3 окт- РИА Новости. Граждане РФ на портале "Госуслуг" могут записаться добровольцами для участия в специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости."Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд", - говорится на "Госуслугах" в соответствующем разделе.Уточняется, что для призыва по мобилизации заявитель должен иметь гражданство РФ, находиться в запасе ВС, иметь военно-учетную специальность и подходить для призыва по возрасту (для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет).Кроме того, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В).Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20221003/gosuslugi-1821295156.html

https://ria.ru/20221003/vorkuty-1821294667.html

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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка. 2022-10-03T22:25 true PT4M02S

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общество, россия, украина