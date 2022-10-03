https://ria.ru/20221003/deti-1821170893.html

Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей

Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей - РИА Новости, 03.10.2022

Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает Минфину выделить порядка 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры детского отдыха в России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:51

2022-10-03T14:51

2022-10-03T14:51

валентина матвиенко

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

дети

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает Минфину выделить порядка 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры детского отдыха в России."После нашего обращения к президенту была сформирована программа восстановления инфраструктуры детского отдыха. Она должна начаться с 2023 года и ее нельзя откладывать", - сказала Матвиенко в ходе слушаний в понедельник.Парламентарий обратилась к Минфину с предложением дать "старт" этой программе, "чтобы как минимум 10 миллиардов рублей были заложены на реализацию данной программы на 2023 год". Сенатор пояснила, что средства на эти цели заложены на последующие годы, но их нет в будущем году.Матвиенко напомнила, что инициативу сенаторов по восстановлению инфраструктуры детского отдыха поддержал глава правительства.

https://ria.ru/20220808/otdykh-1808083253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валентина матвиенко, россия, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, дети