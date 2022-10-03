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Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей - РИА Новости, 03.10.2022
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Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей
Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей - РИА Новости, 03.10.2022
Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает Минфину выделить порядка 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры детского отдыха в России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:51
2022-10-03T14:51
валентина матвиенко
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
дети
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает Минфину выделить порядка 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры детского отдыха в России."После нашего обращения к президенту была сформирована программа восстановления инфраструктуры детского отдыха. Она должна начаться с 2023 года и ее нельзя откладывать", - сказала Матвиенко в ходе слушаний в понедельник.Парламентарий обратилась к Минфину с предложением дать "старт" этой программе, "чтобы как минимум 10 миллиардов рублей были заложены на реализацию данной программы на 2023 год". Сенатор пояснила, что средства на эти цели заложены на последующие годы, но их нет в будущем году.Матвиенко напомнила, что инициативу сенаторов по восстановлению инфраструктуры детского отдыха поддержал глава правительства.
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валентина матвиенко, россия, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, дети
Валентина Матвиенко, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Дети
14:51 03.10.2022
 
Совфед попросил Минфин выделить средства на восстановление детских лагерей

Матвиенко попросила Минфин выделить десять миллиардов рублей на ремонт детских лагерей

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкУченики на торжественном открытии форума "Детский лагерь" – новое образовательное пространство" в "Артеке"
Ученики на торжественном открытии форума Детский лагерь – новое образовательное пространство в Артеке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Ученики на торжественном открытии форума "Детский лагерь" – новое образовательное пространство" в "Артеке". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает Минфину выделить порядка 10 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры детского отдыха в России.
"После нашего обращения к президенту была сформирована программа восстановления инфраструктуры детского отдыха. Она должна начаться с 2023 года и ее нельзя откладывать", - сказала Матвиенко в ходе слушаний в понедельник.
Парламентарий обратилась к Минфину с предложением дать "старт" этой программе, "чтобы как минимум 10 миллиардов рублей были заложены на реализацию данной программы на 2023 год". Сенатор пояснила, что средства на эти цели заложены на последующие годы, но их нет в будущем году.
Матвиенко напомнила, что инициативу сенаторов по восстановлению инфраструктуры детского отдыха поддержал глава правительства.
Дети во время открытия летней смены - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Валентина МатвиенкоРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФДети
 
 
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