https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html

Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных

Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных - РИА Новости, 03.10.2022

Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в повторном невыполнении обещаний по освобождению армянских военнопленных. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:42

2022-10-03T15:42

2022-10-03T15:42

в мире

никол пашинян

баку

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в повторном невыполнении обещаний по освобождению армянских военнопленных."Второй раз Азербайджан отказывается выполнять свое обещание освободить армянских военнопленных. Первый случай был в мае, когда в Брюсселе было дано обещание, а вот второй - сейчас, когда в Вашингтоне, Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября", - написал Пашинян в Twitter.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html

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