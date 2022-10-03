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Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных
Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных - РИА Новости, 03.10.2022
Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в повторном невыполнении обещаний по освобождению армянских военнопленных. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:42
2022-10-03T15:42
2022-10-03T15:42
в мире
никол пашинян
баку
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в повторном невыполнении обещаний по освобождению армянских военнопленных."Второй раз Азербайджан отказывается выполнять свое обещание освободить армянских военнопленных. Первый случай был в мае, когда в Брюсселе было дано обещание, а вот второй - сейчас, когда в Вашингтоне, Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября", - написал Пашинян в Twitter.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Баку, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных
Пашинян обвинил Азербайджан в повторном невыполнении обещаний по освобождению пленных