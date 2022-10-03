Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы мирного договора
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы мирного договора между странами
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве 2 октября обсудили вопросы, связанные с мирным договором между двумя странами, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе путем создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку", - говорится на сайте МИД.
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Отмечается, что положительно было оценено взаимное понимание того, что "региональные транспортные маршруты должны быть разблокированы в рамках суверенитета и юрисдикции стран".
По данным пресс-службы, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении и немедленного освобождения всех армянских военнопленных. Особое внимание было уделено внедрению международных механизмов контроля за ситуацией на границе.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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