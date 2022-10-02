ЕС призвал проверить видеозапись расстрела армянских военнопленных
Спецпред ЕС Клаар призвал проверить видеозапись расстрела армянских военнопленных
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал провести расследование в связи с появившимся в соцсети видео с вероятным расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных.
"Появилось еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, казнят армянских военнопленных. Если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать", - написал Клаар в Twitter.
29 сентября, 00:20Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении
Ранее в минобороны Армении заявили Sputnik Армения, что не сомневаются в подлинности кадров, но не могут пока сообщить о месте происшествия и хронолгии событий.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
30 сентября, 08:41Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Женеве 2 октября