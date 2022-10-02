https://ria.ru/20221002/territorii-1820974049.html

Регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров

Регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров - РИА Новости, 02.10.2022

Регионы считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в РФ с даты подписания договоров, следует из текста постановлений РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:16

2022-10-02T14:16

2022-10-02T14:43

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

конституционный суд рф

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в РФ с даты подписания договоров, следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Статья 1 рассматриваемого Договора устанавливает, что Херсонская область считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания рассматриваемого Договора", - говорится в постановлении КС РФ по делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта.В тексте аналогичных постановлений КС по делам о проверке конституционности договоров между РФ и Запорожской областью, ДНР и ЛНР также указано, что новые субъекты считаются принятыми в РФ с даты подписания договоров.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент России Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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