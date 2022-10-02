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Путин назначил своих представителей в парламенте - РИА Новости, 02.10.2022
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Путин назначил своих представителей в парламенте
Путин назначил своих представителей в парламенте - РИА Новости, 02.10.2022
Путин назначил своих представителей в парламенте
Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:49
2022-10-02T15:10
политика
россия
владимир путин
андрей клишас
павел крашенинников
херсонская область
луганская народная республика
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо."Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Александровича и председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики"... "Луганской Народной Республики"... "Запорожской области"... Херсонской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221002/naznachenie-1820980836.html
россия
херсонская область
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политика, россия, владимир путин, андрей клишас, павел крашенинников, херсонская область , луганская народная республика, совет федерации рф, госдума рф, запорожская область, донецкая народная республика
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Клишас, Павел Крашенинников, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
14:49 02.10.2022 (обновлено: 15:10 02.10.2022)
 
Путин назначил своих представителей в парламенте

Путин назначил Клишаса и Крашенникова своими представителями в парламенте

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
"Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Александровича и председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики"... "Луганской Народной Республики"... "Запорожской области"... Херсонской области", - говорится в документе.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 14:59
КС определил сроки назначения врио глав новых регионов в составе России
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей КлишасПавел КрашенинниковХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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