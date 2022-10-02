https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

"Там россыпь химоружия": как подрыв "Северных потоков" бьет по экологии

"Там россыпь химоружия": как подрыв "Северных потоков" бьет по экологии - РИА Новости, 02.10.2022

"Там россыпь химоружия": как подрыв "Северных потоков" бьет по экологии

Теракты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" привели к выбросу в море и атмосферу гигантского количества метана. Насколько велики... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:09

цены на нефть

дания

швеция

балтийское море

российская академия наук

международное энергетическое агентство

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Теракты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" привели к выбросу в море и атмосферу гигантского количества метана. Насколько велики масштабы катастрофы и как это скажется на экологии Балтийского моря — в материале РИА Новости.Треть Дании или целая ШвецияВзрывы мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте фактически уничтожили оба трубопровода. При этом газ был закачан даже в так и не запущенном "Северном потоке — 2". Поскольку транспортные системы не имели сдерживающих механизмов на случай подобных повреждений, в окружающую среду вышел весь метан.Дания, Швеция (в чьих исключительных экономических зонах произошли диверсии) и Германия обнародовали разные данные о масштабах утечки. Но все сделали акцент на выбросах в атмосферу.Чтобы определить воздействие метана на климат, принято переводить его в эквивалент углекислого газа (CO2). Потенциал глобального потепления рассчитывают либо на 100, либо на 20 лет. В первом случае согревающий эффект метана превышает аналогичный показатель CO2 в 28 раз, во втором — в 84.По оценке Федерального агентства по охране окружающей среды Германии (UBA), взрывы на трубопроводах, уложенных по дну Балтийского моря, высвободили 300 тысяч метрических тонн метана, что в столетней перспективе эквивалентно 7,5 миллиона тонн CO2. Это соответствует примерно одному проценту годового объема всех выбросов Германии, говорится в отчете ведомства.Расчеты UBA выполнены, исходя из длины труб (1250 километров), их диаметра (1,1 метра), внутреннего давления (100 бар) и температуры (десять градусов).Несколько иные данные у Энергетического агентства Дании (две из четырех утечек случились рядом с датским островом Борнхольм): 778 миллионов кубометров природного газа, что эквивалентно 14,6 миллиона тонн CO2, или 32 процентам всех парниковых газов, произведенных страной в 2020-м. Там также закладывали 100-летний период.В Швеции считают 20-летний горизонт прогнозирования более правильным, поскольку метан распадается в атмосфере быстрее углекислого газа. "Утечки соответствуют 40 миллионам тонн углекислого газа на 20-летнюю перспективу. Это сравнимо со всеми совокупными климатическими выбросами Швеции в прошлом году, составившими 48 миллионов тонн", — пишет Svt Nyheter со ссылкой на экономиста-эколога Шведского агентства по охране окружающей среды.Миллионы автомобилейПонять, насколько серьезно такое воздействие на климат, позволяет сравнение с автомобильными выхлопами. В перерасчете на 20 лет данные UBA соответствуют ежегодным выбросам примерно 5,48 миллиона машин в США, указывает Bloomberg.Вице-президент службы моделирования глобальных выбросов GHGSat Жан-Франсуа Готье, которого цитирует Financial Times, сравнивает утечку из СП-1 и СП-2 с миллионом автомобилей."По любым меркам это катастрофический уровень. Особенно необычно видеть такое за столь короткий период времени", — подчеркивает Готье.По информации Международного энергетического агентства, ежегодные глобальные выбросы метана достигают 570 миллионов тонн. По сравнению с этим утечка из разрушенных "Северных потоков" не так велика.Однако инцидент в Балтийском море — крупнейшая техногенная катастрофа, связанная с попаданием CH4 в атмосферу. До этого такой считалась авария в каньоне Алисо в Калифорнии в 2015-м, где за год из подземного хранилища в окружающую среду попало 100 тысяч тонн метана.Залповые мегавыбросыЭкологи и океанологи настроены достаточно оптимистично."Мое мнение — это разовые мегавыбросы, которые способны нанести кратковременные мощные, но очень локализованные нарушения. Вряд ли будут долговременные серьезные последствия", — говорит заместитель директора Института океанологии РАН Андрей Гебрук.По его словам, по экосистеме Балтики нанесен точечный удар. Это могло привести к гибели организмов — не исключено даже, что массовой, если в зоне инцидента случайно оказался какой-нибудь косяк рыб. Но несмотря на кажущуюся катастрофичность, урон для природы не очень большой."Если бы газ выходил постоянно, тогда было бы серьезное воздействие. Думаю, с точки зрения экосистем, через несколько недель никаких следов не останется", — объясняет собеседник РИА Новости.Главный научный сотрудник Атлантического отделения ИО РАН Вадим Пака отмечает, что метан постоянно выделяется из морского дна. А в данном случае просто произошел залповый выброс."Все закончится тем, что газ улетит в атмосферу, — рассказывает океанолог. — Что касается химических явлений, связанных со взрывом, полагаю, тоже ничего не произойдет, потому что в Балтике большая плотностная стратификация, то есть придонная вода существенно тяжелее воды в промежуточных слоях. Так что продукты взрыва останутся в том же месте и лягут на дно".Последствия демилитаризацииС подрывами "Северного потока" связано еще одно тревожное обстоятельство: после Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции о демилитаризации Германии на дне Балтики захоронили немецкое химическое оружие. Значительную часть — как раз в районе острова Бронхольм, рядом с которым произошли теракты. Там затопили 32 тысячи тонн боеприпасов с 11 тысячами тонн отравляющих веществ. До 70 процентов это иприт, 20 — мышьякосодержащие субстанции.Советские военные вывозили сюда снаряды и контейнеры и просто сбрасывали в море — другого способа утилизации тогда не знали. Теперь в районе "Северных потоков" химоружие лежит "россыпью", уточняет Пака.Однако, по его словам, бояться нечего. В ходе исследований выяснилось, что трубопровод на некогда опасной территории теперь не представляет угрозы. На месте захоронений снарядов с отравляющей начинкой процветает морская жизнь, нет недостатка кислорода."Скорее всего, оружие давно разгерметизировалось и вошло в контакт с морской средой. Природа никак не отреагировала. В условиях Балтийского моря любое взмучивание локализуется. Мое мнение — экологам не о чем беспокоиться", — подчеркивает океанолог.Тем временем утечка метана продолжается. Датское энергетическое агентство сообщает, что значительная часть газа уже вышла из труб. Ожидается, что выбросы завершатся к воскресенью.

https://ria.ru/20220912/lsp-1815743482.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

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балтийское море

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цены на нефть, дания, швеция, балтийское море, российская академия наук, международное энергетическое агентство, северный поток, северный поток — 2, экология