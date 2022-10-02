https://ria.ru/20221002/magate-1820972817.html

В МИД Украины пообещали содействие в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

В МИД Украины пообещали содействие в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 02.10.2022

В МИД Украины пообещали содействие в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого глава МИД пообещал... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:10

2022-10-02T14:10

2022-10-02T14:10

в мире

рафаэль гросси

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого глава МИД пообещал содействие Киева в ротации экспертов мониторинговой миссии на территории Запорожской АЭС."Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС", - написал Кулеба в Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердило факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221001/magate-1820920933.html

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в мире, рафаэль гросси, дмитрий кулеба, украина, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, twitter