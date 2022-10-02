https://ria.ru/20221002/dagestan-1821047865.html

МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов

МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов - РИА Новости, 02.10.2022

МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов

МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:36

2022-10-02T23:36

2022-10-02T23:37

сергей меликов

махачкала

республика дагестан

мвд по республике дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за частичной мобилизации: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, слишком возрастных кандидатов и других мужчин, не подходящих под озвученные критерии. Позже пользователи соцсетей выразили недовольство работой полицейских на митингах."Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.

https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820383085.html

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