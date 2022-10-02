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МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов - РИА Новости, 02.10.2022
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МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов
МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов - РИА Новости, 02.10.2022
МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов
МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов, сообщается в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:36
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сергей меликов
махачкала
республика дагестан
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за частичной мобилизации: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, слишком возрастных кандидатов и других мужчин, не подходящих под озвученные критерии. Позже пользователи соцсетей выразили недовольство работой полицейских на митингах."Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.
https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html
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сергей меликов, махачкала, республика дагестан, мвд по республике дагестан, россия
Сергей Меликов, Махачкала, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Россия
23:36 02.10.2022 (обновлено: 23:37 02.10.2022)
 
МВД Дагестана проверит своих сотрудников из-за несанкционированных митингов

МВД Дагестана проверит своих сотрудников на превышение должностных полномочий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за частичной мобилизации: военкоматы якобы набирали многодетных, инвалидов, слишком возрастных кандидатов и других мужчин, не подходящих под озвученные критерии. Позже пользователи соцсетей выразили недовольство работой полицейских на митингах.
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"Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа". Меликов также призвал глав муниципалитетов лично следить, как проходит частичная мобилизация в призывных пунктах.
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