Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа
Глава МИД Армении Мирзоян обсудил армяно-азербайджанские отношения с советником Госдепа
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в воскресенье вопросы, связанные с карабахским урегулированием и армяно-азербайджанскими отношениями с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахской проблемы", - говорится на сайте МИД.
Отмечается, что Мирзоян "представил подробности недавней военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность принятия международными партнерами четких шагов по устранению ее последствий и предотвращению новых агрессий, включая внедрение международных механизмов".
"Касаясь военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана с особой жестокостью, видеозаписи которых широко распространяются азербайджанской стороной в социальных сетях, Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия для привлечения виновных к ответственности", - заявили в пресс-службе.
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В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.