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Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа - РИА Новости, 02.10.2022
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Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа
Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа - РИА Новости, 02.10.2022
Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в воскресенье вопросы, связанные с карабахским урегулированием и армяно-азербайджанскими отношениями с... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:57
2022-10-02T20:57
в мире
арарат мирзоян
филип рикер
григорий карасин
армения
азербайджан
россия
государственный департамент сша
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в воскресенье вопросы, связанные с карабахским урегулированием и армяно-азербайджанскими отношениями с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства."В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахской проблемы", - говорится на сайте МИД.Отмечается, что Мирзоян "представил подробности недавней военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность принятия международными партнерами четких шагов по устранению ее последствий и предотвращению новых агрессий, включая внедрение международных механизмов"."Касаясь военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана с особой жестокостью, видеозаписи которых широко распространяются азербайджанской стороной в социальных сетях, Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия для привлечения виновных к ответственности", - заявили в пресс-службе.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221002/azerbaydzhan-1821007428.html
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в мире, арарат мирзоян, филип рикер, григорий карасин, армения, азербайджан, россия, государственный департамент сша, обсе, совет федерации рф
В мире, Арарат Мирзоян, Филип Рикер, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, Россия, Государственный департамент США, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
20:57 02.10.2022
 
Армения обсудила карабахское урегулирование с представителем Госдепа

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил армяно-азербайджанские отношения с советником Госдепа

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в воскресенье вопросы, связанные с карабахским урегулированием и армяно-азербайджанскими отношениями с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахской проблемы", - говорится на сайте МИД.
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Отмечается, что Мирзоян "представил подробности недавней военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность принятия международными партнерами четких шагов по устранению ее последствий и предотвращению новых агрессий, включая внедрение международных механизмов".
"Касаясь военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана с особой жестокостью, видеозаписи которых широко распространяются азербайджанской стороной в социальных сетях, Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия для привлечения виновных к ответственности", - заявили в пресс-службе.
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В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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В миреАрарат МирзоянФилип РикерГригорий КарасинАрменияАзербайджанРоссияГосударственный департамент СШАОБСЕСовет Федерации РФ
 
 
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