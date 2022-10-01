https://ria.ru/20221001/turizm-1820615045.html

Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране

Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране - РИА Новости, 01.10.2022

Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране

Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:26

2022-10-01T01:26

2022-10-01T01:26

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР.Большинство респондентов — 36 процентов — заявили, что любят отдых в России за красивую природу и чистый воздух. Яркие впечатления от поездок и посещение достопримечательностей принесли удовольствие еще 22 процентам.Были среди опрошенных и недовольные внутренним туризмом. В первую очередь, им не понравились высокие цены на жилье, продукты и развлечения. Также некоторые пожаловались на работу транспорта, плохой сервис, грязные города и пляжи.Кроме того, аналитики выяснили, где россияне отдыхали чаще всего. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Помимо двух столиц, в рейтинг вошли курорты Краснодарского края, Крым, Казань. Нижний Новгород, Алтай и Волгоград.

https://ria.ru/20220930/turizm-1820249201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, вциом, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы