https://ria.ru/20221001/turizm-1820615045.html
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране - РИА Новости, 01.10.2022
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране
Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:26
2022-10-01T01:26
2022-10-01T01:26
туризм
новости - туризм
россия
вциом
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819508311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc5becda397153f558e3ee0f29b5e2c4.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР.Большинство респондентов — 36 процентов — заявили, что любят отдых в России за красивую природу и чистый воздух. Яркие впечатления от поездок и посещение достопримечательностей принесли удовольствие еще 22 процентам.Были среди опрошенных и недовольные внутренним туризмом. В первую очередь, им не понравились высокие цены на жилье, продукты и развлечения. Также некоторые пожаловались на работу транспорта, плохой сервис, грязные города и пляжи.Кроме того, аналитики выяснили, где россияне отдыхали чаще всего. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Помимо двух столиц, в рейтинг вошли курорты Краснодарского края, Крым, Казань. Нижний Новгород, Алтай и Волгоград.
https://ria.ru/20220930/turizm-1820249201.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819508311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57f4db7300979b52c52af5d23812cf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, вциом, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, ВЦИОМ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Туризм, туристы
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране
Эксперты ВЦИОМ: россияне отмечают в путешествиях по стране красивую природу