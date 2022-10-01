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Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране - РИА Новости, 01.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221001/turizm-1820615045.html
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране - РИА Новости, 01.10.2022
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране
Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:26
2022-10-01T01:26
туризм
новости - туризм
россия
вциом
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
туризм
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР.Большинство респондентов — 36 процентов — заявили, что любят отдых в России за красивую природу и чистый воздух. Яркие впечатления от поездок и посещение достопримечательностей принесли удовольствие еще 22 процентам.Были среди опрошенных и недовольные внутренним туризмом. В первую очередь, им не понравились высокие цены на жилье, продукты и развлечения. Также некоторые пожаловались на работу транспорта, плохой сервис, грязные города и пляжи.Кроме того, аналитики выяснили, где россияне отдыхали чаще всего. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Помимо двух столиц, в рейтинг вошли курорты Краснодарского края, Крым, Казань. Нижний Новгород, Алтай и Волгоград.
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новости - туризм, россия, вциом, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, ВЦИОМ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Туризм, туристы
01:26 01.10.2022
 
Россияне рассказали, что им больше всего нравится в путешествиях по стране

Эксперты ВЦИОМ: россияне отмечают в путешествиях по стране красивую природу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТуристы в Большом каньоне в Крыму
Туристы в Большом каньоне в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты ВЦИОМ узнали, что нравится российским туристам в путешествиях по стране, сообщает АТОР.
Большинство респондентов — 36 процентов — заявили, что любят отдых в России за красивую природу и чистый воздух. Яркие впечатления от поездок и посещение достопримечательностей принесли удовольствие еще 22 процентам.
Были среди опрошенных и недовольные внутренним туризмом. В первую очередь, им не понравились высокие цены на жилье, продукты и развлечения. Также некоторые пожаловались на работу транспорта, плохой сервис, грязные города и пляжи.
Кроме того, аналитики выяснили, где россияне отдыхали чаще всего. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Помимо двух столиц, в рейтинг вошли курорты Краснодарского края, Крым, Казань. Нижний Новгород, Алтай и Волгоград.
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