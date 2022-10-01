https://ria.ru/20221001/studenty-1820848705.html
Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать
Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать - РИА Новости, 01.10.2022
Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать
Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут, заявил министр обороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:10
2022-10-01T15:10
2022-10-01T15:44
сергей шойгу
сергей собянин
россия
московская область (подмосковье)
москва
патриот
частичная мобилизация в россии
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ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт - РИА Новости. Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют", - сообщил Шойгу журналистам.Он пояснил, что "не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством". "Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", - добавил глава российского военного ведомства.В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820135636.html
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820836186.html
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сергей шойгу, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), москва, патриот, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Патриот, Частичная мобилизация в России
15:10 01.10.2022 (обновлено: 15:44 01.10.2022)
Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не будут мобилизовать
Шойгу заявил, что студентов коммерческих вузов с госаккредитацией мобилизовать не будут