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СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме" - РИА Новости, 01.10.2022
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СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме"
СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме" - РИА Новости, 01.10.2022
СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме"
В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что объявили о подозрении главе ЛНР Леониду Пасечнику и восьми депутатам ДНР в проведении якобы незаконного... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:34
2022-10-01T14:34
в мире
леонид пасечник
владимир путин
мирослав руденко
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что объявили о подозрении главе ЛНР Леониду Пасечнику и восьми депутатам ДНР в проведении якобы незаконного референдума на востоке страны.Днем ранее президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения."СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам незаконных референдумов РФ.... Подозрение в коллаборационной деятельности получил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также подозрение получили восемь "депутатов народного совета ДНР", а именно: Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец, Алексей Жигулин", – сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, им инкриминируют две статьи - "коллаборационную деятельность" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Небензя ранее напомнил о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20220930/putin-1820734816.html
https://ria.ru/20221001/ekonomika-1820841376.html
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луганская народная республика
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в мире, леонид пасечник, владимир путин, мирослав руденко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, референдум в донбассе
В мире, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Мирослав Руденко, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Референдум в Донбассе
14:34 01.10.2022
 
СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме"

СБУ сообщила о подозрении Пасечнику и восьми депутатам ДНР за организацию референдумов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что объявили о подозрении главе ЛНР Леониду Пасечнику и восьми депутатам ДНР в проведении якобы незаконного референдума на востоке страны.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Выступление Путина на Красной площади в честь присоединения новых регионов к России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 19:31
Путин выступил на концерте в честь присоединения к России новых территорий
"СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам незаконных референдумов РФ.... Подозрение в коллаборационной деятельности получил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также подозрение получили восемь "депутатов народного совета ДНР", а именно: Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец, Алексей Жигулин", – сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, им инкриминируют две статьи - "коллаборационную деятельность" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
14:16
В США объяснили, как Путин переиграл Запад
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Небензя ранее напомнил о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площадИ
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
В миреЛеонид ПасечникВладимир ПутинМирослав РуденкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныРеферендум в Донбассе
 
 
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