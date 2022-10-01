https://ria.ru/20221001/sbu-1820843597.html

СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме"

СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме" - РИА Новости, 01.10.2022

СБУ объявила о подозрении организаторов референдумов в "коллаборационизме"

В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что объявили о подозрении главе ЛНР Леониду Пасечнику и восьми депутатам ДНР в проведении якобы незаконного... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:34

2022-10-01T14:34

2022-10-01T14:34

в мире

леонид пасечник

владимир путин

мирослав руденко

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донецкая народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что объявили о подозрении главе ЛНР Леониду Пасечнику и восьми депутатам ДНР в проведении якобы незаконного референдума на востоке страны.Днем ранее президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения."СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам незаконных референдумов РФ.... Подозрение в коллаборационной деятельности получил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также подозрение получили восемь "депутатов народного совета ДНР", а именно: Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец, Алексей Жигулин", – сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, им инкриминируют две статьи - "коллаборационную деятельность" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявил ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Небензя ранее напомнил о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220930/putin-1820734816.html

https://ria.ru/20221001/ekonomika-1820841376.html

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