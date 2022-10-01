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В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка - РИА Новости, 01.10.2022
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В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка
В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка - РИА Новости, 01.10.2022
В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка
На учениях с участием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане прошла совместная... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:18
2022-10-01T14:18
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АСТАНА, 1 окт – РИА Новости. На учениях с участием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане прошла совместная командно-штабная тренировка, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.Оборонное ведомство напомнило, что с 26 сентября в Жамбылской и Алма-Атинской областях республики проходят учения ОДКБ, направленные на обеспечение коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Они включают маневры Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальное учение "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" – с подразделениями материально-технического обеспечения. Активная фаза учений пройдет 6 и 7 октября."К совместной тренировке, прошедшей на полигоне "Матыбулак" Жамбылской области, привлечены командование и штаб Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы.В состав командования КСОР входят представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Обязанности командующего КСОР возложены на первого заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Казахстана полковника Бауыржана Артыкова."На совместной командно-штабной тренировке заслушаны доклады заместителей командующего Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Они доложили о составе, состоянии, обеспеченности воинских контингентов и их боевых возможностях. Главная задача командования КСОР – добиться слаженных действий органов военного управления при организации совместной операции", - отмечает минобороны.Кроме того, в ходе обучения штаб выработал алгоритмы решений при выполнении комплекса задач единой группировкой войск на фоне созданной и развивающейся обстановки.
https://ria.ru/20221001/kazakhstan-1820805200.html
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казахстан, алма-атинская область, жамбылская область, одкб, белоруссия, киргизия, россия, таджикистан
Казахстан, Алма-Атинская область, Жамбылская область, ОДКБ, Белоруссия, Киргизия, Россия, Таджикистан
14:18 01.10.2022
 
В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка

На учениях ОДКБ в Казахстане прошла совместная командно-штабная тренировка

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
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АСТАНА, 1 окт – РИА Новости. На учениях с участием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане прошла совместная командно-штабная тренировка, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Оборонное ведомство напомнило, что с 26 сентября в Жамбылской и Алма-Атинской областях республики проходят учения ОДКБ, направленные на обеспечение коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Они включают маневры Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальное учение "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" – с подразделениями материально-технического обеспечения. Активная фаза учений пройдет 6 и 7 октября.
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"К совместной тренировке, прошедшей на полигоне "Матыбулак" Жамбылской области, привлечены командование и штаб Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В состав командования КСОР входят представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Обязанности командующего КСОР возложены на первого заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Казахстана полковника Бауыржана Артыкова.
"На совместной командно-штабной тренировке заслушаны доклады заместителей командующего Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Они доложили о составе, состоянии, обеспеченности воинских контингентов и их боевых возможностях. Главная задача командования КСОР – добиться слаженных действий органов военного управления при организации совместной операции", - отмечает минобороны.
Кроме того, в ходе обучения штаб выработал алгоритмы решений при выполнении комплекса задач единой группировкой войск на фоне созданной и развивающейся обстановки.
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КазахстанАлма-Атинская областьЖамбылская областьОДКББелоруссияКиргизияРоссияТаджикистан
 
 
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