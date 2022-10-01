В Казахстане на учениях ОДКБ прошла совместная командно-штабная тренировка
На учениях ОДКБ в Казахстане прошла совместная командно-штабная тренировка
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
АСТАНА, 1 окт – РИА Новости. На учениях с участием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане прошла совместная командно-штабная тренировка, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Оборонное ведомство напомнило, что с 26 сентября в Жамбылской и Алма-Атинской областях республики проходят учения ОДКБ, направленные на обеспечение коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Они включают маневры Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальное учение "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" – с подразделениями материально-технического обеспечения. Активная фаза учений пройдет 6 и 7 октября.
"К совместной тренировке, прошедшей на полигоне "Матыбулак" Жамбылской области, привлечены командование и штаб Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В состав командования КСОР входят представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Обязанности командующего КСОР возложены на первого заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Казахстана полковника Бауыржана Артыкова.
"На совместной командно-штабной тренировке заслушаны доклады заместителей командующего Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Они доложили о составе, состоянии, обеспеченности воинских контингентов и их боевых возможностях. Главная задача командования КСОР – добиться слаженных действий органов военного управления при организации совместной операции", - отмечает минобороны.
Кроме того, в ходе обучения штаб выработал алгоритмы решений при выполнении комплекса задач единой группировкой войск на фоне созданной и развивающейся обстановки.
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