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Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья - РИА Новости, 01.10.2022
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Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья
Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья - РИА Новости, 01.10.2022
Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья
Почувствовать всю гамму эмоций за 45 минут, узнать много нового о козлах, погрузиться в традиционный быт ханты и манси, спуститься в вечную мерзлоту, чтобы... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:00
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Почувствовать всю гамму эмоций за 45 минут, узнать много нового о козлах, погрузиться в традиционный быт ханты и манси, спуститься в вечную мерзлоту, чтобы согреться, — все это можно сделать в музеях России. Многие держатся на энтузиазме создателей, но уже известны всей стране. О самых необычных проектах — в материале РИА Новости.От бестий — к ФрейдуВ Петербурге, помимо Эрмитажа или Кунсткамеры, можно посетить, например, не столь раскрученный "Бестиарий". Гости там попадают в мир фантастических существ и невероятных монстров. Музей криптозоологии, созданный благодаря археологу, доктору исторических наук и профессору Вэйланду Тиберию Харроустоуну, разделен на четыре пространства. Правила для гостей строгие: дети до 12 лет — только со взрослыми, бегать и шуметь нельзя, как и трогать бестий. Главное — идите вдоль дорожки и ничего не бойтесь!Взрослым будет интересен в Северной столице и Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Там два зала: вводный и сновиденческий, светлый и темный. Между ними — десять знаменитых ночных грез Фрейда в рисунках Павла Пепперштейна. В темном зале можно даже свои сны спроецировать.И уж точно только для взрослых Музей эротики Pink Rabbit. Тут собрана одна из самых больших откровенных экспозиций в мире — от первой "Камасутры" до прообразов современных секс-машин. Кстати, работает он круглосуточно. Экскурсия в темнотеВ обеих столицах есть Музей эмоций. Как таковых экспонатов там нет, скорее арт-объекты, которые создал художник — автор этой идеи. Сейчас психология в моде, а семь базовых эмоций — основа понимания себя.Теории минимум, зато все "экспонаты" можно трогать, бить и даже гладить. Необычные ощущения подарит музей "Прогулка в темноте". Экскурсии проводят незрячие и слабовидящие гиды."Понимать, как чувствуют себя такие люди, очень полезно, — рассказывает посетитель Александр Введенский. — В музее три комнаты, и ты в кромешной темноте бродишь сначала по "квартире", потом по "улице" и даже "бару".По его словам, очень тяжело делать привычные вещи на ощупь: "Например, берешь в руки овощи и не понимаешь, что держишь. Запахи меняются, если не видишь объект".Есть в Москве и жутковатый Музей мертвых кукол. У каждого монстра — своя печальная или зловещая история. Например, Кларабель, которая влюбляет в себя мальчиков, а затем парализует их. Или индийская красавица Макта, которую хотели сжечь живьем вместе с умершим мужем. Канцелярия Мышиного короля и гармонь-сапогВокруг столицы — в пределах 250 километров — тоже много интересного. Например, известный Музей мыши в Мышкине. Там есть экспонаты из Франции, Англии, Германии, США, Индии, Сингапура, Японии.Маленькими музеями славится Переславль-Залесский. Тут и экспозиция чайников, и утюгов, и крестьянского дизайна. Есть Музей хитрости и смекалки. Стоит посетить и тот, что посвящен эндемику Плещеева озера — рыбе ряпушке.Тула известна не только старейшим в России Музеем оружия, но и собранием гармоней. Город — родина этого музыкального инструмента. В музее "Гармони деда Филимона" можно увидеть самую длинную и самую маленькую гармошку — величиной с ладонь. А еще самую звонкую, самую резную и даже играющий сапог.За козла не ответишьОдин из интереснейших российских музеев расположен в Твери. Посвящен он козлу — это животное, кстати, неофициальный символ города. А экскурсия основателя, историка Владимира Лавренова — целое шоу. Он, например, утверждает, что слово "козел" в давние времена считали комплиментом. В музее масса предметов, названия которых связаны с этим парнокопытным: пиво, инструменты, машина, гриб. Тут вам расскажут, что "козлить" может мотоцикл (езда на заднем колесе) и даже самолет (отскок от взлетно-посадочной полосы). Рогатые животные есть на гербах многих городов, не только российских. Велика роль этого зверя и в мифологии: и Пан, и дьявол, и козел отпущения. В книге основателя музея рассказывается, как благодаря парнокопытному было открыто виноделие. Кстати, всем гостям с фамилией Козлов — вход бесплатный.Можно все трогатьПод Боровском находится Музей мусора "Му Му", который в целом посвящен экологии. Например, тут есть платье из бракованных презервативов, дракон Ин-лун из покрышек, камер и шлангов. И арт-объекты, собранные из того, что прежде лежало на свалках. В Коломне есть необычная "Арткоммуналка": ее экспозиция связана не только с существованием нескольких семей на одной жилплощади, но и с литературой. Тут бывал знаменитый писатель Венедикт Ерофеев — он жил в этом городе и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек"."У нас можно везде ходить, открывать шкафы, примерять одежду, все трогать", — говорит сотрудница Оксана. В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения."Запретная зона" и Елецкий острогВ Угличе есть посвященная тюремному творчеству "Запретная зона". Здесь показывают удивительные поделки из хлеба: фигурки, покрытые лаком, основой для которых служил казеиновый клей из корешков книг. Есть "марочки" — так называют рисунки на простынях. Можно и в камеру попасть. А в Ельце находится Музей острога, действительно расположенный на территории федерального казенного учреждения "Тюрьма № 2". Попасть туда непросто, нужно обратиться к руководству УФСИН России по Липецкой области и получить специальное разрешение. Здание построили по типовому проекту, утвержденному Николаем I в 1830 году, так что экспозиция показывает быт заключенных разных эпох.В Тобольске — целый тюремный замок. Это полноценный туристический объект. Попасть внутрь просто, более того, там можно даже переночевать в хостеле с номерами а-ля камеры.От смерти — к жизниВ Новосибирске расположен Музей мировой погребальной (мемориальной) культуры. Его десять лет назад создал учредитель местного крематория на основе личной коллекции. Начиналось все с гравюр на тему похорон. "Затем собрание стали дополнять экземплярами траурных платьев, украшений", — рассказывает директор музея Татьяна Якушина.Есть и реконструкция необычных гробов. Например, африканские — ярко украшенные, похожие на огромные игрушки. Их изготовил мастер из Ганы. Есть гробы-домовины — сельские из цельного куска дерева. Другой необычный экспонат — мотокатафалк.Можно отправиться и в новосибирский Музей счастья. Его основали Ирина Некрасова и Юрий Дремин, музыканты авторского дуэта "Солнечный дождь". В экспозиции — ангелы-хранители, амулеты, обереги, талисманы, народные куклы, "счастливые билетики".Погреться в вечной мерзлотеВ Музее природы и человека, что в деревне Русскинская недалеко от Когалыма, можно познакомиться с традиционным укладом жизни ханты и манси, научиться делать национальных кукол или расписывать кожу. Местная гордость — уникальная коллекция чучел. Звери получились как живые благодаря директору, Александру Ядрошникову. Ни одно животное не было убито специально.В Игарке (Красноярский край) находится Музей вечной мерзлоты. Его основали еще в 1965-м на месте, где была научная лаборатория. Многочисленные коридоры и залы на глубине до 14 метров, образцы льда, законсервированные природой лиственницы, которым примерно 36 тысяч лет, — тут очень интересно. Парадокс: хотя музей посвящен вечной мерзлоте, климат поддерживают на уровне минус пяти градусов. Так что в глубине льдов часто оказывается теплее, чем снаружи. Ведь средняя температура в Игарке — минус 6,4, а зимой доходит и до минус 55.
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08:00 01.10.2022 (обновлено: 08:14 01.10.2022)
 

Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья

© Фото : музей ЭмоцийМузей эмоций в Москве
Музей эмоций в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : музей Эмоций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Почувствовать всю гамму эмоций за 45 минут, узнать много нового о козлах, погрузиться в традиционный быт ханты и манси, спуститься в вечную мерзлоту, чтобы согреться, — все это можно сделать в музеях России. Многие держатся на энтузиазме создателей, но уже известны всей стране. О самых необычных проектах — в материале РИА Новости.

От бестий — к Фрейду

В Петербурге, помимо Эрмитажа или Кунсткамеры, можно посетить, например, не столь раскрученный "Бестиарий". Гости там попадают в мир фантастических существ и невероятных монстров. Музей криптозоологии, созданный благодаря археологу, доктору исторических наук и профессору Вэйланду Тиберию Харроустоуну, разделен на четыре пространства.
Правила для гостей строгие: дети до 12 лет — только со взрослыми, бегать и шуметь нельзя, как и трогать бестий. Главное — идите вдоль дорожки и ничего не бойтесь!
© Фото : музей "Бестиарий"Музей "Бестиарий" в Санкт-Петербурге
Музей Бестиарий в Санкт-Петербурге
1 из 4
Музей "Бестиарий" в Санкт-Петербурге
© Фото : музей "Бестиарий"
© Фото : музей "Бестиарий"

В музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

Музей Бестиарий в Санкт-Петербурге
2 из 4

В музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Бестиарий"
© Фото : музей "Бестиарий"

Музей "Бестиарий"

Музей Бестиарий в Санкт-Петербурге
3 из 4

Музей "Бестиарий"

© Фото : музей "Бестиарий"
© Фото : музей "Бестиарий"

Экспонат в музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

Музей Бестиарий в Санкт-Петербурге
4 из 4

Экспонат в музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Бестиарий"
1 из 4
Музей "Бестиарий" в Санкт-Петербурге
© Фото : музей "Бестиарий"
2 из 4

В музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Бестиарий"
3 из 4

Музей "Бестиарий"

© Фото : музей "Бестиарий"
4 из 4

Экспонат в музее "Бестиарий" в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Бестиарий"
Взрослым будет интересен в Северной столице и Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Там два зала: вводный и сновиденческий, светлый и темный. Между ними — десять знаменитых ночных грез Фрейда в рисунках Павла Пепперштейна. В темном зале можно даже свои сны спроецировать.
И уж точно только для взрослых Музей эротики Pink Rabbit. Тут собрана одна из самых больших откровенных экспозиций в мире — от первой "Камасутры" до прообразов современных секс-машин. Кстати, работает он круглосуточно.
© Фото : Музей сновидений Зигмунда ФрейдаМузей сновидений Зигмунда Фрейда
Музей сновидений Зигмунда Фрейда
1 из 5
Музей сновидений Зигмунда Фрейда
© Фото : Музей сновидений Зигмунда Фрейда
© Фото : музей "Pink Rabbit"

Музей Pink Rabbit

Музей Pink Rabbit
2 из 5

Музей Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"
© Фото : музей "Pink Rabbit"

Экспонаты в музее Pink Rabbit

Музей Pink Rabbit
3 из 5

Экспонаты в музее Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"
© Фото : музей "Pink Rabbit"

Музей Pink Rabbit в Санкт-Петербурге

Музей Pink Rabbit
4 из 5

Музей Pink Rabbit в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Pink Rabbit"
© Фото : музей "Pink Rabbit"

В музее Pink Rabbit

Музей Pink Rabbit
5 из 5

В музее Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"
1 из 5
Музей сновидений Зигмунда Фрейда
© Фото : Музей сновидений Зигмунда Фрейда
2 из 5

Музей Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"
3 из 5

Экспонаты в музее Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"
4 из 5

Музей Pink Rabbit в Санкт-Петербурге

© Фото : музей "Pink Rabbit"
5 из 5

В музее Pink Rabbit

© Фото : музей "Pink Rabbit"

Экскурсия в темноте

В обеих столицах есть Музей эмоций. Как таковых экспонатов там нет, скорее арт-объекты, которые создал художник — автор этой идеи. Сейчас психология в моде, а семь базовых эмоций — основа понимания себя.
Теории минимум, зато все "экспонаты" можно трогать, бить и даже гладить.
© Фото : музей ЭмоцийМузей эмоций в Москве
Музей эмоций в Москве
1 из 3
Музей эмоций в Москве
© Фото : музей Эмоций
© Фото : музей Эмоций

В Музее эмоций в Москве

Музей эмоций в Москве
2 из 3

В Музее эмоций в Москве

© Фото : музей Эмоций
© Фото : музей Эмоций

Экспонаты в Музее эмоций в Москве

Музей эмоций в Москве
3 из 3

Экспонаты в Музее эмоций в Москве

© Фото : музей Эмоций
1 из 3
Музей эмоций в Москве
© Фото : музей Эмоций
2 из 3

В Музее эмоций в Москве

© Фото : музей Эмоций
3 из 3

Экспонаты в Музее эмоций в Москве

© Фото : музей Эмоций
Необычные ощущения подарит музей "Прогулка в темноте". Экскурсии проводят незрячие и слабовидящие гиды.
"Понимать, как чувствуют себя такие люди, очень полезно, — рассказывает посетитель Александр Введенский. — В музее три комнаты, и ты в кромешной темноте бродишь сначала по "квартире", потом по "улице" и даже "бару".
По его словам, очень тяжело делать привычные вещи на ощупь: "Например, берешь в руки овощи и не понимаешь, что держишь. Запахи меняются, если не видишь объект".
© Фото : Музей "Прогулка в темноте"Музей "Прогулка в темноте"
Музей Прогулка в темноте - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Музей "Прогулка в темноте"
Музей "Прогулка в темноте"
Есть в Москве и жутковатый Музей мертвых кукол. У каждого монстра — своя печальная или зловещая история. Например, Кларабель, которая влюбляет в себя мальчиков, а затем парализует их. Или индийская красавица Макта, которую хотели сжечь живьем вместе с умершим мужем.
© Фото : Музей мертвых куколКуклы Музея мертвых кукол в Москве
Куклы Музея мертвых кукол в Москве
1 из 6
Куклы Музея мертвых кукол в Москве
© Фото : Музей мертвых кукол
© Фото : Музей мертвых кукол

Музей мертвых кукол в Москве

Куклы Музея мертвых кукол в Москве
2 из 6

Музей мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
© Фото : Музей мертвых кукол

Экспонат Музея мертвых кукол в Москве

Куклы Музея мертвых кукол в Москве
3 из 6

Экспонат Музея мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
© Фото : Музей мертвых кукол

В Музее мертвых кукол в Москве

Куклы Музея мертвых кукол в Москве
4 из 6

В Музее мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
© Фото : Музей мертвых кукол

Музей мертвых кукол

Куклы Музея мертвых кукол в Москве
5 из 6

Музей мертвых кукол

© Фото : Музей мертвых кукол
© Фото : Музей мертвых кукол

Музей мертвых кукол в Москве

Куклы Музея мертвых кукол в Москве
6 из 6

Музей мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
1 из 6
Куклы Музея мертвых кукол в Москве
© Фото : Музей мертвых кукол
2 из 6

Музей мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
3 из 6

Экспонат Музея мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
4 из 6

В Музее мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол
5 из 6

Музей мертвых кукол

© Фото : Музей мертвых кукол
6 из 6

Музей мертвых кукол в Москве

© Фото : Музей мертвых кукол

Канцелярия Мышиного короля и гармонь-сапог

Вокруг столицы — в пределах 250 километров — тоже много интересного. Например, известный Музей мыши в Мышкине. Там есть экспонаты из Франции, Англии, Германии, США, Индии, Сингапура, Японии.
Маленькими музеями славится Переславль-Залесский. Тут и экспозиция чайников, и утюгов, и крестьянского дизайна. Есть Музей хитрости и смекалки. Стоит посетить и тот, что посвящен эндемику Плещеева озера — рыбе ряпушке.
CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши

Музей мыши в Мышкине

Музей мыши в Мышкине
1 из 3

Музей мыши в Мышкине

CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши
© Фото : предоставлено Музеем "Царство Ряпушки"

В музее "Царство ряпушки"

Музей Царство Ряпушки
2 из 3

В музее "Царство ряпушки"

© Фото : предоставлено Музеем "Царство Ряпушки"
© Фото : Музей "Царство Ряпушки"

Музей "Царство ряпушки"

Музей Царство Ряпушки
3 из 3

Музей "Царство ряпушки"

© Фото : Музей "Царство Ряпушки"
1 из 3

Музей мыши в Мышкине

CC BY 3.0 / karel291 / Музей мыши
2 из 3

В музее "Царство ряпушки"

© Фото : предоставлено Музеем "Царство Ряпушки"
3 из 3

Музей "Царство ряпушки"

© Фото : Музей "Царство Ряпушки"
Тула известна не только старейшим в России Музеем оружия, но и собранием гармоней. Город — родина этого музыкального инструмента. В музее "Гармони деда Филимона" можно увидеть самую длинную и самую маленькую гармошку — величиной с ладонь. А еще самую звонкую, самую резную и даже играющий сапог.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тула. Экспонат музея "Гармони деда Филимона"

Тула. Экспонат - гармонь-сапожок - музея Гармони деда Филимона
1 из 3

Тула. Экспонат музея "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Экспонаты музея "Гармони деда Филимона"

Тула. Экспонаты музея Гармони деда Филимона
2 из 3

Экспонаты музея "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В музее "Гармони деда Филимона"

Тула. Музей Гармони деда Филимона
3 из 3

В музее "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

Тула. Экспонат музея "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3

Экспонаты музея "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3

В музее "Гармони деда Филимона"

© РИА Новости / Мария Селиванова

За козла не ответишь

Один из интереснейших российских музеев расположен в Твери. Посвящен он козлу — это животное, кстати, неофициальный символ города. А экскурсия основателя, историка Владимира Лавренова — целое шоу.
Он, например, утверждает, что слово "козел" в давние времена считали комплиментом. В музее масса предметов, названия которых связаны с этим парнокопытным: пиво, инструменты, машина, гриб. Тут вам расскажут, что "козлить" может мотоцикл (езда на заднем колесе) и даже самолет (отскок от взлетно-посадочной полосы).
© РИА Новости / Светлана Баева

Экспонаты в Музее козла в Твери

Музей козла в Твери
1 из 4

Экспонаты в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Гербы в Музее козла в Твери

Музей козла в Твери
2 из 4

Гербы в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Ритуальные маски в Музее козла в Твери

Музей козла в Твери
3 из 4

Ритуальные маски в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вход в Музей козла в Твери

Музей козла в Твери
4 из 4

Вход в Музей козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

Экспонаты в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

Гербы в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Ритуальные маски в Музее козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Вход в Музей козла в Твери

© РИА Новости / Светлана Баева
Рогатые животные есть на гербах многих городов, не только российских. Велика роль этого зверя и в мифологии: и Пан, и дьявол, и козел отпущения. В книге основателя музея рассказывается, как благодаря парнокопытному было открыто виноделие. Кстати, всем гостям с фамилией Козлов — вход бесплатный.

Можно все трогать

Под Боровском находится Музей мусора "Му Му", который в целом посвящен экологии. Например, тут есть платье из бракованных презервативов, дракон Ин-лун из покрышек, камер и шлангов. И арт-объекты, собранные из того, что прежде лежало на свалках.
© РИА Новости / Светлана Баева

Музей мусора "Му Му"

Привет всем - музей мусора МУ МУ
1 из 7

Музей мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Череп в Музее мусора "Му Му"

Череп в музее мусора
2 из 7

Череп в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Экспонаты в Музее мусора в Боровске

Экспонаты в музее мусора
3 из 7

Экспонаты в Музее мусора в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Платья в Музее мусора "Му Му" в Боровске

Платья в музее мусора
4 из 7

Платья в Музее мусора "Му Му" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

Мотоцикл в музее мусора МУ МУ
5 из 7

Мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Комната в Музее мусора "Му Му"

Комната в Музее мусора МУ МУ
6 из 7

Комната в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Робот и мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

Робот и мотоцикл в музее мусора
7 из 7

Робот и мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 7

Музей мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 7

Череп в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 7

Экспонаты в Музее мусора в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 7

Платья в Музее мусора "Му Му" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 7

Мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 7

Комната в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 7

Робот и мотоцикл в Музее мусора "Му Му"

© РИА Новости / Светлана Баева
В Коломне есть необычная "Арткоммуналка": ее экспозиция связана не только с существованием нескольких семей на одной жилплощади, но и с литературой. Тут бывал знаменитый писатель Венедикт Ерофеев — он жил в этом городе и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек".
"У нас можно везде ходить, открывать шкафы, примерять одежду, все трогать", — говорит сотрудница Оксана. В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения.
© РИА Новости / Светлана Баева

Кухня в "Арткоммуналке"

Кухня в Арт-коммуналке
1 из 4

Кухня в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

Предметы советского быта на кухне в Арт-коммуналке
2 из 4

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

Шкаф-дверь в Арт-коммуналке
3 из 4

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
4 из 4
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

Кухня в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
© РИА Новости / Светлана Баева

"Запретная зона" и Елецкий острог

В Угличе есть посвященная тюремному творчеству "Запретная зона". Здесь показывают удивительные поделки из хлеба: фигурки, покрытые лаком, основой для которых служил казеиновый клей из корешков книг. Есть "марочки" — так называют рисунки на простынях. Можно и в камеру попасть.
© Фото : Туристский информационный центр «Углич»Музей тюремного искусства "Запретная зона" в Угличе
Музей тюремного искусства Запретная зона в Угличе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Туристский информационный центр «Углич»
Музей тюремного искусства "Запретная зона" в Угличе
А в Ельце находится Музей острога, действительно расположенный на территории федерального казенного учреждения "Тюрьма № 2". Попасть туда непросто, нужно обратиться к руководству УФСИН России по Липецкой области и получить специальное разрешение. Здание построили по типовому проекту, утвержденному Николаем I в 1830 году, так что экспозиция показывает быт заключенных разных эпох.
В Тобольске — целый тюремный замок. Это полноценный туристический объект. Попасть внутрь просто, более того, там можно даже переночевать в хостеле с номерами а-ля камеры.
© РИА Новости / Александр Андреев

Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей

 Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей
1 из 3

Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Экспонат в Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

 Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей
2 из 3

Экспонат в Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

В Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

 Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей
3 из 3

В Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 3

Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей

© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 3

Экспонат в Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3

В Тобольской тюрьме, переоборудованной в музей

© РИА Новости / Александр Андреев

От смерти — к жизни

В Новосибирске расположен Музей мировой погребальной (мемориальной) культуры. Его десять лет назад создал учредитель местного крематория на основе личной коллекции.
Начиналось все с гравюр на тему похорон. "Затем собрание стали дополнять экземплярами траурных платьев, украшений", — рассказывает директор музея Татьяна Якушина.
© Фото : Музей Погребальной культуры

Музей погребальной культуры

Музей Погребальной культуры
1 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
© Фото : Музей Погребальной культуры

Музей погребальной культуры

Музей Погребальной культуры
2 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
© Фото : Музей Погребальной культуры

Музей погребальной культуры

Музей Погребальной культуры
3 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
1 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
2 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
3 из 3

Музей погребальной культуры

© Фото : Музей Погребальной культуры
Есть и реконструкция необычных гробов. Например, африканские — ярко украшенные, похожие на огромные игрушки. Их изготовил мастер из Ганы. Есть гробы-домовины — сельские из цельного куска дерева. Другой необычный экспонат — мотокатафалк.
Можно отправиться и в новосибирский Музей счастья. Его основали Ирина Некрасова и Юрий Дремин, музыканты авторского дуэта "Солнечный дождь". В экспозиции — ангелы-хранители, амулеты, обереги, талисманы, народные куклы, "счастливые билетики".
CC BY-SA 3.0 / Yuriysun / Фрагмент экспозиции Музея счастья
Фрагмент экспозиции Музея Счастья - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Yuriysun /
Фрагмент экспозиции Музея счастья

Погреться в вечной мерзлоте

В Музее природы и человека, что в деревне Русскинская недалеко от Когалыма, можно познакомиться с традиционным укладом жизни ханты и манси, научиться делать национальных кукол или расписывать кожу. Местная гордость — уникальная коллекция чучел. Звери получились как живые благодаря директору, Александру Ядрошникову. Ни одно животное не было убито специально.
© Фото предоставлено Андреем БелавинымРусскинской музей природы имени Ядрошникова
Русскинской музей природы имени Ядрошникова
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Русскинской музей природы имени Ядрошникова
© Фото предоставлено Андреем Белавиным
© РИА Новости / Светлана БаевеСвященная голова медведя в музее в деревне Русскинская Сургутского района
Священная голова медведя в музее в деревне Русскинская Сургутского района
2 из 2
Священная голова медведя в музее в деревне Русскинская Сургутского района
© РИА Новости / Светлана Баеве
1 из 2
Русскинской музей природы имени Ядрошникова
© Фото предоставлено Андреем Белавиным
2 из 2
Священная голова медведя в музее в деревне Русскинская Сургутского района
© РИА Новости / Светлана Баеве
В Игарке (Красноярский край) находится Музей вечной мерзлоты. Его основали еще в 1965-м на месте, где была научная лаборатория. Многочисленные коридоры и залы на глубине до 14 метров, образцы льда, законсервированные природой лиственницы, которым примерно 36 тысяч лет, — тут очень интересно.
© Фото : музей Вечной мерзлоты

Музей вечной мерзлоты в Игарке

Музей Вечной мерзлоты в Игарке
1 из 2

Музей вечной мерзлоты в Игарке

© Фото : музей Вечной мерзлоты
© Фото : музей Вечной мерзлоты

Музей вечной мерзлоты в Игарке

Музей Вечной мерзлоты в Игарке
2 из 2

Музей вечной мерзлоты в Игарке

© Фото : музей Вечной мерзлоты
1 из 2

Музей вечной мерзлоты в Игарке

© Фото : музей Вечной мерзлоты
2 из 2

Музей вечной мерзлоты в Игарке

© Фото : музей Вечной мерзлоты
Парадокс: хотя музей посвящен вечной мерзлоте, климат поддерживают на уровне минус пяти градусов. Так что в глубине льдов часто оказывается теплее, чем снаружи. Ведь средняя температура в Игарке — минус 6,4, а зимой доходит и до минус 55.
Дома в Боровске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Туризм
Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска
 
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