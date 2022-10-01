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Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья

Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья - РИА Новости, 01.10.2022

Самые необычные музеи России — от Москвы до Заполярья

Почувствовать всю гамму эмоций за 45 минут, узнать много нового о козлах, погрузиться в традиционный быт ханты и манси, спуститься в вечную мерзлоту, чтобы... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:00

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Почувствовать всю гамму эмоций за 45 минут, узнать много нового о козлах, погрузиться в традиционный быт ханты и манси, спуститься в вечную мерзлоту, чтобы согреться, — все это можно сделать в музеях России. Многие держатся на энтузиазме создателей, но уже известны всей стране. О самых необычных проектах — в материале РИА Новости.От бестий — к ФрейдуВ Петербурге, помимо Эрмитажа или Кунсткамеры, можно посетить, например, не столь раскрученный "Бестиарий". Гости там попадают в мир фантастических существ и невероятных монстров. Музей криптозоологии, созданный благодаря археологу, доктору исторических наук и профессору Вэйланду Тиберию Харроустоуну, разделен на четыре пространства. Правила для гостей строгие: дети до 12 лет — только со взрослыми, бегать и шуметь нельзя, как и трогать бестий. Главное — идите вдоль дорожки и ничего не бойтесь!Взрослым будет интересен в Северной столице и Музей сновидений Зигмунда Фрейда. Там два зала: вводный и сновиденческий, светлый и темный. Между ними — десять знаменитых ночных грез Фрейда в рисунках Павла Пепперштейна. В темном зале можно даже свои сны спроецировать.И уж точно только для взрослых Музей эротики Pink Rabbit. Тут собрана одна из самых больших откровенных экспозиций в мире — от первой "Камасутры" до прообразов современных секс-машин. Кстати, работает он круглосуточно. Экскурсия в темнотеВ обеих столицах есть Музей эмоций. Как таковых экспонатов там нет, скорее арт-объекты, которые создал художник — автор этой идеи. Сейчас психология в моде, а семь базовых эмоций — основа понимания себя.Теории минимум, зато все "экспонаты" можно трогать, бить и даже гладить. Необычные ощущения подарит музей "Прогулка в темноте". Экскурсии проводят незрячие и слабовидящие гиды."Понимать, как чувствуют себя такие люди, очень полезно, — рассказывает посетитель Александр Введенский. — В музее три комнаты, и ты в кромешной темноте бродишь сначала по "квартире", потом по "улице" и даже "бару".По его словам, очень тяжело делать привычные вещи на ощупь: "Например, берешь в руки овощи и не понимаешь, что держишь. Запахи меняются, если не видишь объект".Есть в Москве и жутковатый Музей мертвых кукол. У каждого монстра — своя печальная или зловещая история. Например, Кларабель, которая влюбляет в себя мальчиков, а затем парализует их. Или индийская красавица Макта, которую хотели сжечь живьем вместе с умершим мужем. Канцелярия Мышиного короля и гармонь-сапогВокруг столицы — в пределах 250 километров — тоже много интересного. Например, известный Музей мыши в Мышкине. Там есть экспонаты из Франции, Англии, Германии, США, Индии, Сингапура, Японии.Маленькими музеями славится Переславль-Залесский. Тут и экспозиция чайников, и утюгов, и крестьянского дизайна. Есть Музей хитрости и смекалки. Стоит посетить и тот, что посвящен эндемику Плещеева озера — рыбе ряпушке.Тула известна не только старейшим в России Музеем оружия, но и собранием гармоней. Город — родина этого музыкального инструмента. В музее "Гармони деда Филимона" можно увидеть самую длинную и самую маленькую гармошку — величиной с ладонь. А еще самую звонкую, самую резную и даже играющий сапог.За козла не ответишьОдин из интереснейших российских музеев расположен в Твери. Посвящен он козлу — это животное, кстати, неофициальный символ города. А экскурсия основателя, историка Владимира Лавренова — целое шоу. Он, например, утверждает, что слово "козел" в давние времена считали комплиментом. В музее масса предметов, названия которых связаны с этим парнокопытным: пиво, инструменты, машина, гриб. Тут вам расскажут, что "козлить" может мотоцикл (езда на заднем колесе) и даже самолет (отскок от взлетно-посадочной полосы). Рогатые животные есть на гербах многих городов, не только российских. Велика роль этого зверя и в мифологии: и Пан, и дьявол, и козел отпущения. В книге основателя музея рассказывается, как благодаря парнокопытному было открыто виноделие. Кстати, всем гостям с фамилией Козлов — вход бесплатный.Можно все трогатьПод Боровском находится Музей мусора "Му Му", который в целом посвящен экологии. Например, тут есть платье из бракованных презервативов, дракон Ин-лун из покрышек, камер и шлангов. И арт-объекты, собранные из того, что прежде лежало на свалках. В Коломне есть необычная "Арткоммуналка": ее экспозиция связана не только с существованием нескольких семей на одной жилплощади, но и с литературой. Тут бывал знаменитый писатель Венедикт Ерофеев — он жил в этом городе и работал грузчиком в винно-водочном отделе магазина "Огонек"."У нас можно везде ходить, открывать шкафы, примерять одежду, все трогать", — говорит сотрудница Оксана. В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения."Запретная зона" и Елецкий острогВ Угличе есть посвященная тюремному творчеству "Запретная зона". Здесь показывают удивительные поделки из хлеба: фигурки, покрытые лаком, основой для которых служил казеиновый клей из корешков книг. Есть "марочки" — так называют рисунки на простынях. Можно и в камеру попасть. А в Ельце находится Музей острога, действительно расположенный на территории федерального казенного учреждения "Тюрьма № 2". Попасть туда непросто, нужно обратиться к руководству УФСИН России по Липецкой области и получить специальное разрешение. Здание построили по типовому проекту, утвержденному Николаем I в 1830 году, так что экспозиция показывает быт заключенных разных эпох.В Тобольске — целый тюремный замок. Это полноценный туристический объект. Попасть внутрь просто, более того, там можно даже переночевать в хостеле с номерами а-ля камеры.От смерти — к жизниВ Новосибирске расположен Музей мировой погребальной (мемориальной) культуры. Его десять лет назад создал учредитель местного крематория на основе личной коллекции. Начиналось все с гравюр на тему похорон. "Затем собрание стали дополнять экземплярами траурных платьев, украшений", — рассказывает директор музея Татьяна Якушина.Есть и реконструкция необычных гробов. Например, африканские — ярко украшенные, похожие на огромные игрушки. Их изготовил мастер из Ганы. Есть гробы-домовины — сельские из цельного куска дерева. Другой необычный экспонат — мотокатафалк.Можно отправиться и в новосибирский Музей счастья. Его основали Ирина Некрасова и Юрий Дремин, музыканты авторского дуэта "Солнечный дождь". В экспозиции — ангелы-хранители, амулеты, обереги, талисманы, народные куклы, "счастливые билетики".Погреться в вечной мерзлотеВ Музее природы и человека, что в деревне Русскинская недалеко от Когалыма, можно познакомиться с традиционным укладом жизни ханты и манси, научиться делать национальных кукол или расписывать кожу. Местная гордость — уникальная коллекция чучел. Звери получились как живые благодаря директору, Александру Ядрошникову. Ни одно животное не было убито специально.В Игарке (Красноярский край) находится Музей вечной мерзлоты. Его основали еще в 1965-м на месте, где была научная лаборатория. Многочисленные коридоры и залы на глубине до 14 метров, образцы льда, законсервированные природой лиственницы, которым примерно 36 тысяч лет, — тут очень интересно. Парадокс: хотя музей посвящен вечной мерзлоте, климат поддерживают на уровне минус пяти градусов. Так что в глубине льдов часто оказывается теплее, чем снаружи. Ведь средняя температура в Игарке — минус 6,4, а зимой доходит и до минус 55.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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