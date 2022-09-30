15:39 30.09.2022 (обновлено: 15:42 30.09.2022)
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения
Польские власти призвали не употреблять превентивно йод и люголь и не давать детям
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об обеспечении подобными препаратами пожарников.
Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны.
"Атаки на Запорожскую атомную электростанцию не создают непосредственной угрозы для жителей Польши. Здоровье и жизнь жителей Польши не находится под угрозой. Даже если реакторы будут включены, а сегодня реакторы остаются выключенными, нам не угрожает сценарий Чернобыля или Фукусимы", - заявил на пресс-конференции глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич.
Он призвал сограждан не употреблять по собственной инициативе йод. "Не нужно употреблять препаратов со стабильным йодом или так называемый раствор Люголя без ясных рекомендаций. Такие действия бессмысленные, а также могут быть вредными", - сказал Млынаркевич.
Он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий.
"Не нужно покупать их (препараты – ред.) про запас, не принимать превентивно и не давать детям. Угрозы для территории Польши нет. И, даже принимая во внимание Запорожье, эта ситуация не изменится", - заключил директор агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
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