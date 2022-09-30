https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html

Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения

Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения - РИА Новости, 30.09.2022

Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения

Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:39

2022-09-30T15:39

2022-09-30T15:42

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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об обеспечении подобными препаратами пожарников.Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны."Атаки на Запорожскую атомную электростанцию не создают непосредственной угрозы для жителей Польши. Здоровье и жизнь жителей Польши не находится под угрозой. Даже если реакторы будут включены, а сегодня реакторы остаются выключенными, нам не угрожает сценарий Чернобыля или Фукусимы", - заявил на пресс-конференции глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич.Он призвал сограждан не употреблять по собственной инициативе йод. "Не нужно употреблять препаратов со стабильным йодом или так называемый раствор Люголя без ясных рекомендаций. Такие действия бессмысленные, а также могут быть вредными", - сказал Млынаркевич.Он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий."Не нужно покупать их (препараты – ред.) про запас, не принимать превентивно и не давать детям. Угрозы для территории Польши нет. И, даже принимая во внимание Запорожье, эта ситуация не изменится", - заключил директор агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, польша, энергодар, чернобыль, магатэ, запорожская аэс