Рейтинг@Mail.ru
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/yod-1820613494.html
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения - РИА Новости, 30.09.2022
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения
Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:39
2022-09-30T15:42
в мире
рафаэль гросси
польша
энергодар
чернобыль
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об обеспечении подобными препаратами пожарников.Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны."Атаки на Запорожскую атомную электростанцию не создают непосредственной угрозы для жителей Польши. Здоровье и жизнь жителей Польши не находится под угрозой. Даже если реакторы будут включены, а сегодня реакторы остаются выключенными, нам не угрожает сценарий Чернобыля или Фукусимы", - заявил на пресс-конференции глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич.Он призвал сограждан не употреблять по собственной инициативе йод. "Не нужно употреблять препаратов со стабильным йодом или так называемый раствор Люголя без ясных рекомендаций. Такие действия бессмысленные, а также могут быть вредными", - сказал Млынаркевич.Он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий."Не нужно покупать их (препараты – ред.) про запас, не принимать превентивно и не давать детям. Угрозы для территории Польши нет. И, даже принимая во внимание Запорожье, эта ситуация не изменится", - заключил директор агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html
https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html
польша
энергодар
чернобыль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_228:0:3817:2692_1920x0_80_0_0_5940225359c5be1eb2f436be75ae01aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, польша, энергодар, чернобыль, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Польша, Энергодар, Чернобыль, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
15:39 30.09.2022 (обновлено: 15:42 30.09.2022)
 
Поляков попросили не употреблять йод из страха радиационного заражения

Польские власти призвали не употреблять превентивно йод и люголь и не давать детям

© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей Польши призвали не употреблять йод и люголь из-за боязни радиоактивного заражения, несмотря на то, что ранее в эфире Польского телевидения сообщалось об обеспечении подобными препаратами пожарников.
Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны.
"Атаки на Запорожскую атомную электростанцию не создают непосредственной угрозы для жителей Польши. Здоровье и жизнь жителей Польши не находится под угрозой. Даже если реакторы будут включены, а сегодня реакторы остаются выключенными, нам не угрожает сценарий Чернобыля или Фукусимы", - заявил на пресс-конференции глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич.
Он призвал сограждан не употреблять по собственной инициативе йод. "Не нужно употреблять препаратов со стабильным йодом или так называемый раствор Люголя без ясных рекомендаций. Такие действия бессмысленные, а также могут быть вредными", - сказал Млынаркевич.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 11:03Специальная военная операция на Украине
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС
Он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий.
"Не нужно покупать их (препараты – ред.) про запас, не принимать превентивно и не давать детям. Угрозы для территории Польши нет. И, даже принимая во внимание Запорожье, эта ситуация не изменится", - заключил директор агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:35
"Боятся больше России". BI рассказал о новом страхе поляков
 
В миреРафаэль ГроссиПольшаЭнергодарЧернобыльМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала